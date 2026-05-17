Какие масла следует исключить из рациона — они вредят не только сердцу

Масло играет важную роль в нашем рационе / © Pixabay

Реклама

Есть масла, которые лучше употреблять в сыром виде и не перегревать, а есть те, которые идеально подходят для жарки. Некоторые масла, например, оливковое, способствуют здоровью сердца. Кроме того, воспалительные масла могут иметь противоположный эффект, повышая риск сердечных заболеваний и другие риски для здоровья.

О том, какие масла следует навсегда исключить из рациона, пишет She Finds.

Пальмовое масло

Эксперты советуют использовать пальмовое масло в умеренных количествах, так как этот тип масла способствует хроническому воспалению в организме. Что касается здоровья сердца, то высокое содержание омега-6 жирных кислот также может быть связано с риском. Воспаление играет ключевую роль в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений, включая диабет 2 типа. Оно также содержит более высокое соотношение жирных кислот омега-6 по сравнению с омега-3. Чрезмерное потребление омега-6 жиров при низком потреблении омега-3 может способствовать воспалению, еще больше увеличивая риск хронических заболеваний, включая болезни сердца.

Реклама

Повторно используемые масла

Вы можете быть удивлены, сколько раз рестораны и другие заведения повторно используют масла. Некоторые люди даже практикуют это дома ради экономии средств. Однако это может привести к серьезным рискам для ваших артерий.

Эти масла способствуют воспалению и окислительному стрессу, которые приводят к развитию сердечных заболеваний, повреждая кровеносные сосуды и способствуя накоплению бляшек в артериях. Это связано с тем, что при повторной жарке образуются свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки и ткани), что приводит к воспалению и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Рапсовое масло

Репейное масло является популярным вариантом, который часто продается как полезный для сердца вариант из-за низкого содержания насыщенных жиров. Однако этот тип масла богат омега-6 жирными кислотами, которые, хотя и незаменимы в умеренных количествах, могут усилить воспаление во время употребления в избытке или в недостаточном балансе с омега-3 жирными кислотами.

Растительное масло

Многие коммерческие растительные масла подвергаются чрезмерной обработке, в результате которой могут образовываться трансжиры. Особенно это актуально, если они частично гидрогенизированы.

Реклама

Растительное масло является смесью воспалительных масел, таких как кукурузное, соевое и рапсовое масло. Она не приносит никакой питательной пользы и усиливает воспаление в организме.

Кукурузное масло

Несмотря на то, что кукурузное масло часто продается как здоровый вариант, оно может доставить неприятности. Когда вы нагреваете кукурузное масло, оно образует свободные радикалы. Это нестабильные молекулы, которые могут нанести вред вашим клеткам, в том числе и клеткам сердца. Это приводит к повышению окислительного стресса в организме, что может вызвать воспаление и повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Хлопковое масло

Хлопковое масло — еще одно масло, богатое омега-6 жирными кислотами. Несбалансированное потребление омега-6 по сравнению с жирными кислотами омега-3 может привести к хроническому воспалению, потенциальному фактору развития сердечно-сосудистых проблем.

Ранее диетологи объяснили, какое масло наиболее полезно для ежедневного приготовления пищи и почему не стоит бояться ее нагревать.

Реклама

Новости партнеров