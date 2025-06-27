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Какие напитки категорически нельзя пить летом: они закупоривают сосуды и повышают давление
В жару очень хочется выпить чего-нибудь холодного. Однако не все любимые напитки одинаково безопасны для здоровья. Некоторые из них могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы, ведь способствуют развитию гипертонии и закукупориванию сосудов.
Рассказываем, от каких напитков лучше отказаться в жаркое время года, чтобы не было проблем со здоровьем. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.
Какие напитки нельзя пить летом: вредят сосудам и повышают давление
Газированные сладкие напитки кажутся безопасными, но содержат большое количество рафинированного сахара и фосфорной кислоты, которые вымывают кальций из организма. Сахар провоцирует воспаление сосудистых стенок, повреждает внутренний слой артерий и способствует накоплению холестериновых бляшек. В результате возрастает риск возникновения атеросклероза, инсульта и инфаркта. А еще газированные напитки плохо утоляют жажду, вместо гидратации обезвоживая организм.
Энергетики — это смесь кофеина, сахара, консервантов и искусственных ароматизаторов. После такого «заряда» резко повышается артериальное давление, ускоряется пульс, возрастает нагрузка на сердце. Регулярное употребление этих напитков ослабляет стенки сосудов, что повышает риск гипертонии, аритмии и атеросклеротических изменений. Особенно опасны энергетики в жару, когда сердечно-сосудистая система уже работает на грани.
Магазинные соки. Даже если на этикетке написано «100% натуральный», на самом деле такой сок часто содержит сахарные добавки, стабилизаторы и концентраты, повышающие гликемический индекс. Избыток сахара провоцирует скачки инсулина, нарушает баланс микрофлоры кишечника и провоцирует воспаление сосудов. Особенно вредны соки в пакетах, которые вымывают минералы из организма и не дают ощущения сытости. Гораздо полезнее съесть свежий фрукт или приготовить фреш без добавления сахара.
Пиво. Это, наверно, самый популярный алкогольный напиток, который пьют в жару. Однако с ним следует соблюдать осторожность, потому что алкоголь в сочетании с другими составляющими напитка нарушает водно-солевой баланс, обезвоживает организм и повышает уровень триглицеридов в крови. Это создает предпосылки для закупорки артерий, повышения давления и развития метаболического синдрома. К тому же пиво стимулирует аппетит и часто приводит к перееданию.
Что лучше всего пить летом
Чистая питьевая вода — это лучшее решение для увлажнения и детоксикации.
Домашние напитки: вода с лимоном, мятой или огурцом.
Травяные чаи: каркаде, мята, мелисса охлаждают и поддерживают тонус.
Кокосовая вода — природный источник электролитов.