Замороженные овощи могут быть полноценной альтернативой свежим, а в отдельных случаях — даже полезнее. Специалисты объясняют: продукты, которые быстро замораживают сразу после сбора, сохраняют больше витаминов и минералов, чем те, которые долго хранятся или транспортируются.

По словам диетолога Мелиссы Халас, здоровое питание должно учитывать не только идеальные условия, но и реальные возможности людей — бюджет, время и доступность продуктов. Именно поэтому замороженные овощи могут стать простым способом добавить больше полезного в рацион.

Эксперты выделяют четыре овоща, которые особенно выгодно покупать именно замороженными.

Брокколи

Это один из лучших вариантов для замораживания. Благодаря быстрому охлаждению после сбора брокколи сохраняет витамин С и другие полезные вещества. Зато свежая брокколи может терять их во время транспортировки или длительного хранения. Для лучшей текстуры ее рекомендуют готовить без размораживания — на пару или запекать. При покупке стоит выбирать пакеты с отдельными соцветиями, а не слипшимися комками, что может свидетельствовать о повторной заморозке.

Цветная капуста

Овощи семейства капустных содержат соединения, которые связывают с противоопухолевыми свойствами. Приготовление может частично уменьшать их количество, однако замораживание помогает сохранить эти компоненты. Замороженная цветная капуста доступна круглый год и часто дешевле свежей вне сезона. Она хорошо подходит для супов, запеканок и соусов. Для лучшего результата при запекании её советуют готовить при чуть более высокой температуре, чтобы уменьшить лишнюю влагу.

Шпинат

В отличие от большинства листовых салатов, шпинат хорошо переносит заморозку. Его обычно уже моют и измельчают, что экономит время во время приготовления. Замороженный шпинат можно добавлять в супы, рагу, пасту, соусы и смузи без предварительного размораживания. Важно выбирать варианты без добавления сливок и соусов.

Горошек

Свежий зеленый горошек быстро теряет витамин С, если его не употребить в течение одного-двух дней. Замороженный вариант лучше сохраняет питательные вещества, в частности этот витамин, и при этом сохраняет вкус и текстуру. Его легко использовать в различных блюдах — от гарниров до пасты или риса. Специалисты советуют выбирать ярко-зеленый горошек без кристаллов льда в пакете.

Напомним, ранее мы сообщали, какие 6 чаев, которые могут уменьшать давление и поддерживать здоровье сердца.