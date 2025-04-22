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Какие овощи теряют свою пользу после приготовления: об этом никто не знает
Да, овощи — это бесценный источник витаминов и полезных веществ для нашего организма. Но не все знают, что после термической обработки они теряют более половины своих полезных свойств.
Рассказываем, какие овощи после продолжительного приготовления теряют практически всю свою пользу.
Брокколи. Этот зеленый суперфуд богат витамином С и антиоксидантными соединениями. Но брокколи нельзя подвергать длительной термической обработке, потому что овощи теряют до 70% питательных веществ. Лучше всего готовить брокколи на пару или слегка обжаривать на минимальном огне. Тогда сохранится максимальное количество витаминов и полезных соединений.
Шпинат содержит мощную долю витамина С, который под действием высокой температуры распадается. Поэтому после термической обработки обычно шпинат теряет до 80% своей пользы. Его рекомендуется употреблять в сыром виде, например, добавлять в салаты, соусы и смузи.
Перец. Болгарский перец богат витамином А, В, С и антиоксидантами. Но при обжаривании или запекании эти полезные соединения частично разрушаются. Самый оптимальный вариант — употреблять перец сырым или слегка поджарить на гриле, чтобы он не потерял свои полезные свойства.
Чеснок содержит антисептическое соединение — алицин, разрушающийся под действием высоких температур. Чтобы сохранить пользу овоща, лучше добавлять его в блюда в конце приготовления.
Помидоры. Да, помидоры после термической обработки теряют много витамина С, но достаточно интересно, что содержание антиоксидантов после приготовления, напротив, увеличивается. Поэтому в случае с помидорами небольшая термическая обработка даже полезна.