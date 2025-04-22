Какие овощи теряют свою пользу после приготовления: об этом никто не знает

Рассказываем, какие овощи после продолжительного приготовления теряют практически всю свою пользу.

Брокколи. Этот зеленый суперфуд богат витамином С и антиоксидантными соединениями. Но брокколи нельзя подвергать длительной термической обработке, потому что овощи теряют до 70% питательных веществ. Лучше всего готовить брокколи на пару или слегка обжаривать на минимальном огне. Тогда сохранится максимальное количество витаминов и полезных соединений.

Шпинат содержит мощную долю витамина С, который под действием высокой температуры распадается. Поэтому после термической обработки обычно шпинат теряет до 80% своей пользы. Его рекомендуется употреблять в сыром виде, например, добавлять в салаты, соусы и смузи.

Перец. Болгарский перец богат витамином А, В, С и антиоксидантами. Но при обжаривании или запекании эти полезные соединения частично разрушаются. Самый оптимальный вариант — употреблять перец сырым или слегка поджарить на гриле, чтобы он не потерял свои полезные свойства.

Чеснок содержит антисептическое соединение — алицин, разрушающийся под действием высоких температур. Чтобы сохранить пользу овоща, лучше добавлять его в блюда в конце приготовления.