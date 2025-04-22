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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
451
Время на прочтение
1 мин

Какие овощи теряют свою пользу после приготовления: об этом никто не знает

Да, овощи — это бесценный источник витаминов и полезных веществ для нашего организма. Но не все знают, что после термической обработки они теряют более половины своих полезных свойств.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие овощи после приготовления теряют пользу

Какие овощи после приготовления теряют пользу / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие овощи после продолжительного приготовления теряют практически всю свою пользу.

  • Брокколи. Этот зеленый суперфуд богат витамином С и антиоксидантными соединениями. Но брокколи нельзя подвергать длительной термической обработке, потому что овощи теряют до 70% питательных веществ. Лучше всего готовить брокколи на пару или слегка обжаривать на минимальном огне. Тогда сохранится максимальное количество витаминов и полезных соединений.

  • Шпинат содержит мощную долю витамина С, который под действием высокой температуры распадается. Поэтому после термической обработки обычно шпинат теряет до 80% своей пользы. Его рекомендуется употреблять в сыром виде, например, добавлять в салаты, соусы и смузи.

  • Перец. Болгарский перец богат витамином А, В, С и антиоксидантами. Но при обжаривании или запекании эти полезные соединения частично разрушаются. Самый оптимальный вариант — употреблять перец сырым или слегка поджарить на гриле, чтобы он не потерял свои полезные свойства.

  • Чеснок содержит антисептическое соединение — алицин, разрушающийся под действием высоких температур. Чтобы сохранить пользу овоща, лучше добавлять его в блюда в конце приготовления.

  • Помидоры. Да, помидоры после термической обработки теряют много витамина С, но достаточно интересно, что содержание антиоксидантов после приготовления, напротив, увеличивается. Поэтому в случае с помидорами небольшая термическая обработка даже полезна.

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Дата публикации
Количество просмотров
451
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