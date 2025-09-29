Какие продукты и напитки способствуют выпадению волос: исследователи объяснили

Выпадение волос

Исследователи назвали продукты, которые могут способствовать выпадению волос. Так, на этот процесс влияют подслащенные и алкогольные напитки.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Питание и здоровье», пишет Medical Press.

Что влияет на выпадение волос и как противодействовать

В недавнем обзоре специалисты тщательно проанализировали три больших научных баз данных — PubMed, Web of Science и Scopus. Всего в исследованиях приняло участие 613 320 человек, преимущественно женщин. Возраст составлял от 7 до 77 лет.

Как объясняет Лаура Акоста, диетолог и доцент кафедры пищевых наук и питания человека в Университете Флориды, когда мы потребляем большое количество сахара, у нас возникает всплеск инсулина, который способствует воспалению и искажает естественные циклы роста волос.

«Что касается алкоголя, то он не обязательно непосредственно вызывает выпадение волос, но способствует дефициту питательных веществ, мальабсорбции питательных веществ, нагрузке печени, плохому сну и системному воспалению — все это может нанести вред росту волос», — добавляет специалист.

Следующим фактором, который может влиять на волосы, является недостаточное потребление белка. Продукты, которые могут помочь здоровым волосам и их росту, включают продукты на основе сои, такие как эдамаме или тофу, и крестоцветные овощи, такие как брокколи или цветная капуста, которые могут уменьшить риск выпадения волос.

Диетологи считают, что это, вероятно, связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами фитохимических веществ, таких как изофлавоны и каротиноиды. Кроме того, были исследованы листья хурмы и обнаружено, что они связаны с улучшением как густоты, так и толщины волос. Да, в состав входит кверцетин, а он улучшает кровообращение к коже головы. Его можно пить как чай или принимать перорально.

Также эксперты советуют обратить внимание на масло семян тыквы, которое может снижать уровень дигидротестостерона (ДГТ) — гормона, который, как известно, влияет на волосяные фолликулы и вызывает истончение волос.

Что касается добавок, то следует рассмотреть:

витамин D — может защищать от выпадения волос. Но для определения правильной дозы следует консультироваться с лечащим врачом, чтобы не навредить организму;

железо — его можно потреблять в форме таблеток или продуктов (шпинат, чечевица, миндаль);

цинк и биотин (витамин B7) — их дефицит может вызвать выпадение или истончение волос.

коллаген — способствует росту волос.

