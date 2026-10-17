Какие продукты лучше не употреблять на завтрак

Некоторые продукты незаметно вредят здоровью / © Credits

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Привычные продукты для завтрака могут оказывать негативное влияние на здоровье печени. Диетологи рассказали, потребление каких блюд следует ограничить в утреннем рационе и чем их заменить.

Об этом пишет clinicalnutrition.

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Вредные продукты для завтрака

Сладкая выпечка (пончики, круассаны, булочки с начинкой): содержат много рафинированных углеводов и добавленного сахара в отсутствие клетчатки. Метаанализ показывают, что высокое потребление ультраобработанных продуктов увеличивает относительный риск появления жировой болезни печени на 42%.

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Сладкие кофейные напитки и коктейли (кофе с сиропами, пакетированные соки, сладкий чай): содержат ударную дозу сахара (например, порция холодного мокко — до 24 г сахара), что перегружает обмен веществ и ведет к ожирению печени.

Переработанное мясо (бекон, сосиски, ветчина): богато насыщенными жирами и солью (натрий), избыток которых вызывает воспалительные процессы и метаболические нарушения.

Напомним, обычный перекус может стать частью рациона по поддержанию здоровья сердца. Кардиолог и диетолог назвали семь удачных вариантов и объяснили, на что обращать внимание.

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