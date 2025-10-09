Какие продукты нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Пользоваться безопаснее стеклянными контейнерами, поскольку они являются лучшей альтернативой, чем пластиковые / © Фото из открытых источников

Пластиковые контейнеры используют на кухне почти все. Однако они не всегда являются лучшим решением для хранения продуктов.

Стеклянные контейнеры являются более безопасной альтернативой для хранения продуктов питания, поскольку они не взаимодействуют с пищей и предотвращают образование вредных веществ.

Об этом пишет Real Simple.

Какие продукты нельзя держать в пластиковых контейнерах

Сырое мясо и птица

Сырое мясо выделяет натуральные соки, которые создают идеальную среду для размножения вредных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Накопление же влаги ускоряет рост бактерий, поэтому пищевые отравления и быстрая порча могут произойти в течение нескольких часов, а не дней.

Молочные продукты

Мягкие сыры и другие продукты на молочной основе особенно чувствительны к способу хранения. Молочным продуктам требуется контролируемый поток воздуха для сохранения свежести. А пластиковые контейнеры удерживают влагу и ускоряют порчу, что может привести к быстрому развитию плесени и потере пищевой ценности.

Фрукты, производящие этилен

Яблоки, бананы и помидоры выделяют природный газ, ускоряющий процесс созревания, а герметичный пластик только ухудшает этот эффект, поэтому фрукты быстрее перезревают и портятся.

Лиственная зелень и салат

Салат и другая зелень будут недолго храниться в пластиковых контейнерах. Им нужна надлежащая циркуляция воздуха, а пластиковые контейнеры удерживают влагу, что приводит к увяданию и росту бактерий.

