Какие продукты ни в коем случае нельзя кушать на ночь, и вот почему

Если вы любите перекусить на ночь, врачи рекомендуют не употреблять эти продукты, хотя они достаточно полезны и питательны.
Какие продукты лучше не кушать перед сном, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем
- Фрукты, сладости, кисломолочные продукты обладают высоким гликемическим индексом. Сюда же можно отнести "быстрые углеводы" – выпечку и всевозможные десерты. Они нагружают поджелудочную железу, заставляя организм работать ночью во всю, когда тело должно отдыхать. А еще эта пища запускает развитие воспалительных процессов, диабет, проблемы с кожей и снижает усвояемость полезных веществ.
- Красное мясо – свинина и говядина. Такие продукты крайне тяжелы для переваривания, поэтому ночью возникает длительное брожение в кишечнике, что может привести к раздражению и проблемам с почками и печенью.
- Острая пища может стать причиной расстройства пищеварения, что мешает нормальному сну. Такие продукты вызывают изжогу и кислотный рефлюкс, особенно у людей с чувствительным пищеварительным трактом.
- Ферментированные овощи – квашеная капуста или кимчи, полезные для здоровья, если есть эти продукты в первой половине дня. Они содержат пребиотики, поэтому ночью могут спровоцировать вздутие живота и проблемы с пищеварением.
- Черный шоколад содержит естественный стимулятор – теобромин, который может спровоцировать бессонницу, лучше его не употреблять на ночь. Также в продукте есть капсаицин, способный повышать температуру тела и вызывать потливость ночью.
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