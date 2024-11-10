Какие продукты ни в коем случае нельзя запивать чаем: об этом мало кто знает

Врачи отмечают, что частые перекусы с чаем негативно влияют не только на фигуру, но и на общее самочувствие.
Рассказываем, какие продукты не стоит запивать чаем, особенно с утра, чтобы не иметь проблем с лишними килограммами и здоровьем.
Какие продукты нельзя запивать чаем: советы врачей
- Сладкая выпечка и всевозможные десерты. Такое сочетание может стать причиной проблем с кишечником и желудком, в частности, спровоцировать вздутие живота или запора. Чай содержит в своем составе танины, которые вступают в реакцию с крахмалом, замедляя метаболизм и вызывая дискомфортные ощущения. Если запивать эти продукты чаем, то с легкостью можно набрать лишние килограммы и испортить свою стройную фигуру.
- Сырники и запеканки. За счет содержания танина и кофеина чай способен вымывать кальций и препятствовать его усвоению. Поэтому завтрак из продуктов из кисломолочного сыра не принесет никакой пользы, а вот нанести вред костям и фигуре запросто может.
- Бутерброды с маслом и икрой. Икра богата витамином D, который отвечает за прочность костей, ногтей и волос, а также за наш иммунитет. А чай нивелирует ее полезные свойства, потому что препятствует усвоению ценного витамина.
- Хлопья с молоком. Если вы уже выпили утренний чай, то не стоит потом есть хлопья с молоком. Такой завтрак может стать причиной боли в животе и тяжести в желудке.
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