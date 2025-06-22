Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме

Продукция. / © pixabay.com

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Гемоглобин – белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос кислорода ко всем клеткам. Достаточный уровень – способствует правильному функционированию организма, а вот недостаток гемоглобина приводит к утомляемости, слабости, снижению когнитивных способностей, ухудшению памяти.

Почему возникает дефицит гемоглобина и как его повысить читайте в материале ТСН.ua.

Уровень гемоглобина – показатель непостоянный. Он меняется с возрастом, на него влияет наше питание, физическая активность, болезни и особые состояния – как вот беременность. Анемия или снижение уровня гемоглобина, возникает по разным причинам.

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Причины низкого гемоглобина в крови

Чаще всего к анемии приводит дефицит железа в организме. Именно недостаток этого витамина препятствует качественной выработке гемоглобина, потому что он в основном состоит именно из железа.

Причиной анемии может стать нехватка витаминов и фолиевой кислоты, поскольку без них организм не может усваивать железо из пищи.

На уничтожение уровня гемоглобина влияют хронические заболевания. Например, патологии желудочно-кишечного тракта нарушают усвоение железа.

Как повысить гемоглобин

Основное при лечении анемии – диета и прием необходимых витаминов и минералов. Продукты, способствующие повышению гемоглобина:

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красное мясо;

печень;

рыба, морепродукты;

свекла;

крупы (овсянка, гречка)

сухофрукты и орехи;

гранат;

миндаль;

яблоки

морская капуста.

Напомним, ранее мы писали о том, как холестерин влияет на здоровье и почему важно его контролировать.