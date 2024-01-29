Какие продукты нужно есть, чтобы остановить выпадение волос

Когда вы замечаете чрезмерное выпадение волос, следует просмотреть свои пищевые привычки.

Чтобы предотвратить выпадение волос и другие проблемы, связанные с уходом за ними, можно добавить в свой рацион питательные продукты.

Чтобы узнать, какие именно, ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала English Jagran.

Греческий йогурт

По данным WebMD, он богат белоком, который является строительным материалом для ваших локонов. Греческий йогурт также содержит ингредиент, который помогает притоку крови к коже головы и росту волос. Это витамин B5 (известный как пантотеновая кислота), который может помочь при выпадении волос.

Яйца

Яйца / Фото: Pexels

Еще одним полезным продуктом для роста волос являются яйца. Они богаты белком и биотином – двумя жизненно важными питательными веществами, необходимыми для роста волос. Биотин способствует выработке волосяного белка под названием кератин, отвечающий за рост волос.

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Ягоды

Вы также можете включить ягоды в свой регулярный рацион для получения удивительных преимуществ. Ягоды являются отличным источником жизненно важных питательных веществ и соединений, поддерживающих рост волос. Антиоксиданты, присутствующие в ягодах, защищают волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами и способствуют росту волос.

Шпинат

Шпинат / Фото: unsplash.com

По данным WebMD, как и многие другие зеленые листовые овощи, шпинат полон удивительных питательных веществ. Он содержит витамин А, а также железо, бета-каротин, фолат и витамин С. Они работают вместе для здоровья кожи головы и гривы. Также они сохраняют ваши волосы увлажненными, поэтому они не ломаются.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, содержит питательные вещества, отвечающие за рост волос. Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот — питательных веществ, способствующих здоровью и росту волос.

Сладкий картофель

Еще один суперпродукт для роста волос — сладкий картофель, который является отличным источником бета-каротина, который организм превращает в витамин А, ускоряющий рост волос. Это защищает волосы от пересыхания и от сухости и тусклости кожи головы.

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