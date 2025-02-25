Какие продукты нужно обязательно есть людям за 60: защищают от рака, деменции и ломкости костей

После сорока лет все процессы в организме начинают замедляться, что влияет на общее самочувствие и здоровье. Поэтому медики советуют всем пожилым людям следить за своим питанием, чтобы нивелировать риск появления старческих заболеваний.

Поскольку в пожилом возрасте у человека замедляются обменные процессы в организме и регенерация клеток, костная ткань становится хрупкой, ухудшается пищеварение, уменьшается мышечная масса тела. Чтобы уменьшить нагрузку на пищеварительную систему, печень и другие внутренние органы, следует ограничить употребление жирных и острых блюд, соли и сахара, а есть больше овощей, рыбы и злаков. Рассказываем, какие продукты нужно обязательно употреблять людям за 60, чтобы оставаться здоровыми до глубокой старости.

Какие продукты наиболее полезны для пожилых людей: такая пища защищает от старческих заболеваний

Темно-зеленые листовые овощи – брокколи, руккола, капуста и шпинат, содержат достаточно кальция, который не дает ломаться костям, защищая их от воспалительных процессов. К тому же, эти продукты содержат клетчатку, которая способствует укреплению сердца и сосудов. Поэтому можно не бояться повышения уровня "плохого" холестерина и скачков АД.

содержат достаточно кальция, который не дает ломаться костям, защищая их от воспалительных процессов. К тому же, эти продукты содержат клетчатку, которая способствует укреплению сердца и сосудов. Поэтому можно не бояться повышения уровня "плохого" холестерина и скачков АД. Рыба и морепродукты. Лососевая рыба, треска и тунец содержат полиненасыщенные жиры и белок, который является строительным материалом для клеток организма. Жирная кислота омега-3 укрепляет сердечно-сосудистую систему, нервы и защищает от влияния свободных радикалов, тем самым предупреждая риск раковых заболеваний. Морепродукты также содержат витамин D, В12 и йод, которые крайне необходимы для людей за 60, потому что эти вещества налаживают работу почти всех систем организма.

Лососевая рыба, треска и тунец содержат полиненасыщенные жиры и белок, который является строительным материалом для клеток организма. Жирная кислота омега-3 укрепляет сердечно-сосудистую систему, нервы и защищает от влияния свободных радикалов, тем самым предупреждая риск раковых заболеваний. Морепродукты также содержат витамин D, В12 и йод, которые крайне необходимы для людей за 60, потому что эти вещества налаживают работу почти всех систем организма. Костный бульон содержит большое количество полезных микроэлементов – коллаген, глицин, желатин, глутамин, пролин и аргинин. Коллаген полезен для кожи, желатин помогает костям и суставам работать без трения, глутамин способствует наращиванию мышечной ткани, а глицин оказывает успокаивающий эффект. Также медики рекомендуют употреблять костный бульон всем, кто испытывает проблемы со сном.

содержит большое количество полезных микроэлементов – коллаген, глицин, желатин, глутамин, пролин и аргинин. Коллаген полезен для кожи, желатин помогает костям и суставам работать без трения, глутамин способствует наращиванию мышечной ткани, а глицин оказывает успокаивающий эффект. Также медики рекомендуют употреблять костный бульон всем, кто испытывает проблемы со сном. Орехи и семена содержат растительные белки, клетчатку, жиры, минералы и антиоксиданты, которые крайне необходимы для поддержания здоровья пожилых людей. Они также являются источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые замедляют старение и налаживают работу мозга. А витамины А, К, В и Е снижают риски заболеваний сердца и сосудов и защищают от деменции.

содержат растительные белки, клетчатку, жиры, минералы и антиоксиданты, которые крайне необходимы для поддержания здоровья пожилых людей. Они также являются источником жирных кислот омега-3 и омега-6, которые замедляют старение и налаживают работу мозга. А витамины А, К, В и Е снижают риски заболеваний сердца и сосудов и защищают от деменции. Куриные яйца содержат животный белок, поэтому станут прекрасной заменой жирного мяса, которое в пожилом возрасте не рекомендуется употреблять. А желток содержит нужные организму жиры, минералы, витамины и антиоксиданты.

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