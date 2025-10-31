Какие продукты повышают риск деменции: шокирующие подробности

Еда / © unsplash.com

Исследователи Политехнического университета Вирджинии изучили влияние ультрапереработанных продуктов на когнитивные функции у людей от 55 лет. Среди 4750 участников исследования в течение 7 лет проверяли способность к памяти, концентрации и вычислениям.

Об этом пишет Science Altert.

Ежедневное потребление дополнительной порции переработанного мяса повышает риск развития когнитивных нарушений на 17%, а сладкие газированные напитки — на 6%.

Наибольший ущерб наносят ультрапереработанные мясные продукты и напитки с сахаром, тогда как другие УПП (сладости, закуски, готовые блюда) значительного влияния на мозг не показали.

Профессора советуют вносить изменения в ежедневный рацион: снизить потребление газированных напитков и переработанного мяса, отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и белку натурального происхождения.

Бренда Дэви, соавтор исследования, отмечает: «Все можно изменить из-за умеренности и сбалансированного питания».

В то же время Бен Кац добавляет: «Соблюдать диету — одно, а научиться готовить здоровую пищу — совсем другое».

По данным исследования, более 65% покупаемых американцами продуктов в 2020 году были ультрапереработанными, что характеризуется наличием искусственных красителей, ароматизаторов и эмульгаторов. Молодые и пожилые люди получают из этих продуктов более половины ежедневных калорий, что усиливает риски когнитивных нарушений.

