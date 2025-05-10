Какие продукты продолжают молодость: новые исследования ученых

Продукты, замедляющие старение / © Pexels

Реклама

Новое исследование показало, что регулярное потребление черного чая, ягод, цитрусовых и яблок может способствовать здоровому старению.

Об этом сообщило издание Medicalxpress.

Флавоноиды — природные соединения, содержащиеся в этих продуктах, — помогают снизить риск хрупкости, физического упадка и ухудшения психического здоровья.

Реклама

«Цель медицинских исследований заключается не только в том, чтобы помочь людям жить дольше, но и в том, чтобы обеспечить им как можно дольше здоровья. Из предыдущих исследований мы знаем, что люди, которые потребляют больше флавоноидов, как правило, живут дольше, а также имеют меньшую вероятность развития любых серьезных хронических заболеваний, таких как деменция, диабет или болезни сердца. Наше исследование показывает, что люди, которые потребляют больше флавоноидов, как правило, стареют быстрее», — заявил доктор Никола Бондонно.

Масштабное исследование, охватившее более 86 тысяч человек, выявило связь между потреблением флавоноидов и снижением риска хрупкости, физического и психического упадка в старшем возрасте. Наиболее заметный эффект наблюдался у женщин, но мужчины также получили пользу для психического здоровья.

Результаты исследования показали:

У женщин с самым высоким потреблением флавоноидов риск хрупкости был на 15% ниже, нарушения физической функции — на 12% ниже, а ухудшение психического здоровья — также на 12% ниже.

У мужчин более высокое потребление этих соединений коррелировало со снижением риска психического упадка.

Увеличение потребления флавоноидов на 3 порции в день уменьшало риск негативных последствий старения на 6-11% у женщин и на 15% у мужчин (для психического здоровья).

«Флавоноиды хорошо известны тем, что уменьшают оксидативный стресс и воспаление, поддерживают здоровье кровеносных сосудов и даже помогают поддерживать массу скелетных мышц — всё это важно для предотвращения хрупкости и поддержания физической функции и психического здоровья с возрастом», — объясняет профессор Эдин Кессиди, старший автор исследования.

Реклама

Хотя эффект сильнее у женщин, эксперты считают, что это может быть связано с особенностями исследования, а не с биологическими различиями.

«Мы обнаружили, что участники, которые увеличили потребление пищи, богатой флавоноидами, на три порции в день, имели на 6-11% более низкий риск по всем трем показателям старения у женщин и на 15% ниже риск ухудшения психического здоровья у мужчин», — заявил профессор Эрик Римм.

Раньше мы писали, как правильно пить кофе, чтобы извлечь максимум пользы.