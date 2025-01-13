Какие продукты "убивают" почки: их нельзя есть, если есть проблемы с этим органом

Почки играют ключевую роль в сохранении здоровья организма, отфильтровывают кровь и выводят вредные вещества через мочу.
Какие продукты запрещено употреблять, если есть проблемы с почками: советы врачей
- Острые и переработанные мясные продукты. Многие исследования по теме питания доказали, что самым опасным продуктом для здоровья почек является переработанное мясо – колбасы, бекон, ветчина, полуфабрикаты и т.д. Ученые отмечают, что регулярное употребление такого мяса в половине случаев приводит к крайне тяжелым последствиям. Кроме болезни почек, эти продукты провоцируют проблемы с сердечно-сосудистой системой, на 40% повышая риск преждевременной смерти.
- Зеленые листовые овощи – щавель, шпинат, ревень. Также не рекомендуется включать в рацион помидоры. За счет содержания кислот эти, казалось бы, полезные овощи могут спровоцировать воспаление почек.
- Ягоды – клюква, сливы, чернослив и смородина. Врачи отмечают, что при мочекаменной болезни и проблемах с почками следует исключить из рациона эти ягоды, так как они содержат слишком много природных кислот.
- Сладкие газированные напитки. В сладких газированных напитках много сахара и фосфора, этот минерал может навредить почкам, так как очень тяжел для этого органа, особенно если есть какие-то заболевания.
- Жирная рыба и мясо. Да, эти продукты полезны для здоровья, но не при проблемах с почками. Рыба и мясо содержат слишком много жирных кислот животного происхождения, которые очень тяжелы для почек.
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