Какие продукты укорачивают жизнь: что нужно есть, чтобы прожить больше 100 лет

Медицинский эксперт Трент Орфанос изучал тему долголетия в течение тридцати лет. В процессе исследования он определил те продукты, которые нельзя есть, если вы хотите прожить 100 и более лет. По словам доктора, такая пища дает нашему организму неправильную информацию, провоцируя всевозможные заболевания. Рассказываем, какие пять продуктов нужно исключить из своего рациона, чтобы не болеть и продлить себе жизнь до 100 и более лет, ссылаясь на Parade.

Какие 5 продуктов не стоит есть, чтобы долго жить

Белые макаронные изделия содержат высокорафинированные углеводы, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови. Научные исследования 2021 года показали, что питание с высоким содержанием углеводов является причиной воспалительных процессов в организме. Поэтому такие продукты гораздо вреднее тех, что содержат жиры животного происхождения.

изделия содержат высокорафинированные углеводы, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови. Научные исследования 2021 года показали, что питание с высоким содержанием углеводов является причиной воспалительных процессов в организме. Поэтому такие продукты гораздо вреднее тех, что содержат жиры животного происхождения. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки. Такие напитки включают в себя много добавленных сахаров, также провоцирующих воспаление, что становится причиной большинства наших заболеваний, сокращающих жизнь. Поэтому следует отказаться от этих напитков, чтобы не провоцировать развитие заболеваний сердца, ожирения или диабета II типа.

Такие напитки включают в себя много добавленных сахаров, также провоцирующих воспаление, что становится причиной большинства наших заболеваний, сокращающих жизнь. Поэтому следует отказаться от этих напитков, чтобы не провоцировать развитие заболеваний сердца, ожирения или диабета II типа. Мороженое. В общем, все продукты, содержащие много сахара, следует исключить из своего рациона или по крайней мере минимизировать их потребление. Поскольку чрезмерное употребление сахара является причиной заболеваний сердца, онкологии и стоматологических заболеваний.

В общем, все продукты, содержащие много сахара, следует исключить из своего рациона или по крайней мере минимизировать их потребление. Поскольку чрезмерное употребление сахара является причиной заболеваний сердца, онкологии и стоматологических заболеваний. Выпечка. Вся коммерческая выпечка содержит трансжиры, с 2015 года признанные опасными. Поэтому следует ограничивать употребление булочек, пирожков, пончиков и т.п.

Вся коммерческая выпечка содержит трансжиры, с 2015 года признанные опасными. Поэтому следует ограничивать употребление булочек, пирожков, пончиков и т.п. Хот-доги. Ученый рекомендует вообще избегать любого обработанного мяса, включая сосиски, колбасы, ветчину и другие. В 2021 году было проведено исследование, показавшее, что регулярное потребление колбасных изделий и обработанного мяса провоцирует появление многих видов рака, в том числе рака легких и толстой кишки.

Что нужно есть, чтобы продлить жизнь

Доктор Орфанос советует употреблять продукты, содержащие достаточное количество аминокислотных соединений, белка, витаминов и минералов. Такая пища не будет провоцировать воспалительные процессы, будет бороться со свободными радикалами и укреплять сопротивляемость организма к разным вирусным заболеваниям. В частности, это орехи и семечки, зеленые листовые овощи, цитрусовые, авокадо, ягоды, оливковое масло холодного отжима, жирная морская рыба.

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