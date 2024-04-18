Какие профессии значительно повышают риск деменции - исследование

Исследователи обнаружили связь между профессиональной деятельностью и риском возникновения когнитивных нарушений и развития деменции.

Ученые пришли к выводу, что рутинная работа может способствовать ухудшению когнитивных способностей и стать предпосылкой развития деменции из-за невысокого уровня мозговой стимуляции во время профессиональной деятельности.

О результатах исследования пишет CNN.

Исследователи выяснили, что постоянная рутинная работа на 66% увеличивает риск возникновения когнитивных нарушений и на 37% риск развития деменции.

"Наши результаты показывают ценность профессии, которая требует более сложного мышления как способа сохранения памяти в старости. Рабочие задачи действительно важны для укрепления когнитивного здоровья", – рассказала Трине Эдвин, исследователь из университетской больницы Осло в Норвегии.

В исследовании приняли участие 7 тысяч норвежцев, за состоянием здоровья и профессиональной деятельностью которых наблюдали 30 лет, до момента их выхода на пенсию в 60-летнем возрасте.

Это были люди 305 профессий, которых ученые разделили на две группы по когнитивным требованиям, необходимым для их работы.

Рутинная работа требовала постоянного повторения одинаковых физических и умственных задач, как это типично для фабричных рабочих или кассиров. К этой же группе профессий отнесли домработниц, сторожей, строителей и почтальонов.

Более требовательная работа, которую назвали "когнитивно-защитной", требовала творческого мышления, анализа, нестандартного решения проблем и передачи информации другим людям.

"В этой группе были юристы, врачи, бухгалтеры, технические инженеры и люди на государственной службе, но самой распространенной профессией было преподавание. Учителя много общаются с учениками и родителями, им приходится объяснять и анализировать информацию. Это не так ориентировано на рутину", – пояснила исследователь.

Дополнительную ценность исследованию добавляет то, что большинство испытуемых всю свою профессиональную жизнь выполняли работу одинаковой степени сложности, что позволило ученым сделать выводы, как профессиональная деятельность влияет на риск развития деменции с возрастом.

"Подобно тому, как мы можем использовать физические упражнения для роста и поддержания наших мышц, тренировки нашего мозга с помощью более увлекательных рабочих задач и постоянного коллегиального общения, кажется, также помогает предотвратить деменцию", – добавил директор по исследованиям Института нейродегенеративных заболеваний во Флориде доктор Ричард Айзексон, не участвовавший в исследовании.

Ученые утверждают, что для уменьшения риска возникновения когнитивных нарушений людям в любом возрасте необходимо учиться новому и повышать свой профессиональный уровень.

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