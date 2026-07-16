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Какие салатные овощи наиболее полезны для пищеварения: список из шести продуктов
Правильно подобранная листовая зелень может улучшить работу пищеварительной системы и поддержать кишечный микробиом. В список самых полезных овощей вошли как популярные, так и менее известные виды.
Листовые овощи считаются одними из лучших продуктов для поддержания здоровья пищеварительной системы. Они богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника, а также содержат вещества, способные благотворно влиять на кишечный микробиом.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
В список самой полезной зелени вошел шпинат. Он снабжает организм витаминами, минералами и антиоксидантами, а нерастворимая клетчатка в его составе помогает пище легче проходить по пищеварительному тракту и способствует профилактике запоров.
Еще одним полезным продуктом является кале. Эта листовая капуста содержит значительное количество клетчатки, а также витамины А, С и К. Предварительные исследования показывают, что фитохимические соединения кале могут поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике, хотя этот эффект ещё требует подтверждения в исследованиях с участием людей.
В список также вошел мангольд. Он отличается высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов и в то же время относится к продуктам с низким содержанием FODMAP. Благодаря этому мангольд может стать хорошим выбором для людей с синдромом раздражённого кишечника.
Листовую горчицу также считают полезной для пищеварения. Она содержит клетчатку, витамины А и С, а отдельные исследования указывают, что растительные соединения этой зелени могут помогать связывать желчные кислоты, что потенциально способствует уменьшению некоторых желудочно-кишечных симптомов.
Среди рекомендуемых овощей также руккола, богатая антиоксидантами и витаминами. Её использовали не только в кулинарии, но и в народной медицине ещё во времена Древнего Египта и Рима для облегчения расстройств пищеварения.
Завершает список свекольная зелень. Она содержит клетчатку, много воды и витамин С, а некоторые исследования показывают, что высушенные листья свеклы могут быть ещё и хорошим источником растительного белка.
Стоит постепенно увеличивать количество листовой зелени в рационе, чтобы организм привык к большему количеству клетчатки. Её рекомендуют добавлять в салаты, смузи, гарниры или запекать со специями в качестве полезной альтернативы чипсам. Слишком резкое увеличение потребления клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт.
Напомним, что правильно подобранный завтрак после 50 лет помогает дольше оставаться сытым и поддерживать здоровье. Простые рекомендации по продуктам, которые стоит включить в утренний рацион.