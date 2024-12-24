Какие салаты можно есть при повышенном сахаре в крови: советы врачей

Рождественские и новогодние праздники не обходятся без вкусных блюд, однако те, кто имеет заболевания диабетом, должны ограничивать себя в пище, чтобы не было резкого повышения сахара.

Врачи рассказали, какой состав салатов безопасен для здоровья и не повлечет за собой повышение сахара.

Какие салаты можно есть диабетикам: советы врачей

Медики вообще рекомендуют людям с повышенным сахаром в крови избегать разнообразных салатов с майонезом. Однако есть такие, которые вполне безопасны для здоровья людей, больных диабетом.

При повышенном сахаре в крови лучше всего есть салаты с большой долей неусвояемых углеводов, то есть с большим содержанием растительной клетчатки. В блюде должны быть огурцы, помидоры, зелень (рукола, петрушка, укроп), болгарский перец, сельдерей, белокочанная и пекинская капуста. Именно низкоуглеводные овощи вполне безопасны и не вызывают скачков глюкозы.

Кроме того, медики отмечают, что салаты должны содержать белок, обеспечивающий длительное ощущение сытости. Это могут быть салаты с яйцом, кальмарами, курицей, тунцем в собственном соке. Такие продукты также не опасны для диабетиков.

Еще при повышенном сахаре максимально полезны все виды свежих овощных салатов с рыбой, курицей и мясом. Кроме этого, для заправки нужно использовать качественное оливковое или растительное масло холодного отжима, лимонный сок с горчицей, яблочный уксус, острые соусы, бальзамический уксус, греческий йогурт, нежирную сметану.

Читайте также:

5 продуктов, прекрасно сочетающихся с красным вином: неожиданные тандемы

Этот популярный чай может быть крайне опасен для здоровья, и вот почему

Названы самые полезные виды виноградного сока: помогает лечить почти все болезни