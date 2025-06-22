Какие симптомы указывают на то, что больше нельзя есть соления: об этом стоит знать

Кому нельзя есть соления / © www.freepik.com/free-photo

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Квашенные и консервированные огурцы, помидоры, капуста и другие вкусности — частые гости на нашем столе, особенно зимой. Однако даже самые любимые соления могут стать серьезной угрозой здоровью. Врачи предупреждают: если вы замечаете некоторые симптомы, следует снизить употребление или вообще исключить эти продукты из своего рациона.

Главный симптом, указывающий на то, что вам нельзя есть соления

Если после употребления квашеных или консервированных овощей появляются отеки на лице, ногах или руках, это свидетельствует о том, что организм не справляется с избытком соли. Большое количество натрия в таких продуктах содержит жидкость в тканях, заставляя почки работать в усиленном режиме, а также повышает давление на сердце и сосуды.

Что еще может указывать на избыток соли в организме.

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Постоянная жажда и сухость во рту — сигнал о нарушении водно-солевого баланса.

Головные боли и головокружение могут свидетельствовать о повышении давления из-за избытка натрия.

Учащенное сердцебиение или тяжесть в груди являются признаками того, что сердечно-сосудистая система также страдает.

Такие симптомы особенно опасны для людей с проблемами с почками и середчно-сосудистой системой.

Кому нужно быть осторожными с употреблением солений

Пожилым людям.

Беременные женщины.

Тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания.

Людям, у которых наблюдается задержка жидкости или склонность к повышенному давлению.

Дополнительные факты о вреде употребления избытка соли

Переедание соленых продуктов снижает чувствительность рецепторов вкуса, поэтому человеку хочется еще больше соли, тогда возникает пищевая зависимость. Соль провоцирует воспалительные процессы в организме, в частности, может обострять артрит и проблемы с суставами. По данным ВОЗ, чрезмерное потребление соли — одна из пяти главных причин смертности в мире, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями.