Какие три полезные привычки японцев помогают им жить более 100 лет

Согласно статистике, каждый пятый житель Японии доживает до ста лет, оставаясь активным и жизнерадостным на протяжении всей жизни.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "RadioClub", какие полезные привычки японских долгожителей помогают им до ста лет оставаться полными энергии, активными и веселыми.
Какие привычки японских долгожителей позволяют им быть активными и энергичными
- Наедаться на 80%. Больше всего долгожителей живет на острове Окинава, именно они придерживаются этого правила. Японцы встают из-за стола, ощущая легкий голод. Возможно, сначала это будет вызывать некоторый дискомфорт. Однако такие приемы пищи будут положительно влиять на общее самочувствие. После еды не будет чувствоваться сонливость, не будет тяжести в желудке, наладится обмен веществ, что так важно для пожилых людей. Благодаря ускорению метаболизма омолаживаются клетки организма и притормаживаются процессы старения.
- Активно двигаться. Обычно японцы не занимаются традиционным спортом, а предпочитают активное движение. И в этом значительное преимущество. Человек может так и не решиться посвятить несколько часов в неделю занятиям спортом, потому что не всегда есть время и возможность. А активно двигаться можно где угодно и в любое время, для этого не нужно создавать специальных условий или чем-то жертвовать. Например, можно ходить пешком в магазин, убирать дома или гулять в парке с детьми – это будет полезно.
- Жить здесь и сейчас. Обычно люди пытаются контролировать свое будущее и довольно часто "зависают" в прошлом, переживая снова и снова какие-нибудь неприятные события. Японские долгожители живут здесь и сейчас, наслаждаясь каждой минутой своего пребывания на этой планете. Они ценят уникальность каждого периода своей жизни, не застряя в прошлом и не заботясь о будущем.
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