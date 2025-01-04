Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие три полезные привычки японцев помогают им жить более 100 лет

Какие три полезные привычки японцев помогают им жить более 100 лет

Какие полезные привычки японских долгожителей / Фото: pixabay.com

Согласно статистике, каждый пятый житель Японии доживает до ста лет, оставаясь активным и жизнерадостным на протяжении всей жизни.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "RadioClub", какие полезные привычки японских долгожителей помогают им до ста лет оставаться полными энергии, активными и веселыми.

Какие привычки японских долгожителей позволяют им быть активными и энергичными

  • Наедаться на 80%. Больше всего долгожителей живет на острове Окинава, именно они придерживаются этого правила. Японцы встают из-за стола, ощущая легкий голод. Возможно, сначала это будет вызывать некоторый дискомфорт. Однако такие приемы пищи будут положительно влиять на общее самочувствие. После еды не будет чувствоваться сонливость, не будет тяжести в желудке, наладится обмен веществ, что так важно для пожилых людей. Благодаря ускорению метаболизма омолаживаются клетки организма и притормаживаются процессы старения.
  • Активно двигаться. Обычно японцы не занимаются традиционным спортом, а предпочитают активное движение. И в этом значительное преимущество. Человек может так и не решиться посвятить несколько часов в неделю занятиям спортом, потому что не всегда есть время и возможность. А активно двигаться можно где угодно и в любое время, для этого не нужно создавать специальных условий или чем-то жертвовать. Например, можно ходить пешком в магазин, убирать дома или гулять в парке с детьми – это будет полезно.
  • Жить здесь и сейчас. Обычно люди пытаются контролировать свое будущее и довольно часто "зависают" в прошлом, переживая снова и снова какие-нибудь неприятные события. Японские долгожители живут здесь и сейчас, наслаждаясь каждой минутой своего пребывания на этой планете. Они ценят уникальность каждого периода своей жизни, не застряя в прошлом и не заботясь о будущем.

Читайте также:

Три совета, которые не помогут похудеть

Зачем пить чай с солью: откуда появилась эта необычная традиция

Названы шесть продуктов, которые нельзя есть после 65 лет: что употреблять взамен

Похожие темы:

Следующая публикация