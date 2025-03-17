Какие видео работают как обезболивающее: ученые удивили ответом

Ощущение боли участниками эксперимента было меньше при просмотре видео с видами природы.

Наблюдение за природой снижает болезненные ощущения человека. Такое неожиданное открытие совершила группа исследователей из Эксетерского и Венского университетов.

Об этом пишет The Independent.

Ученые провели эксперимент с небольшой группой из 49 испытуемых. Им показывали видео с разными типами среды и параллельно подвергали незначительным ударам электрическим током. Сканирование мозга в ходе этого эксперимента обнаружило, что чувством боли от ударов током было меньше, когда на экране демонстрировались природные ландшафты, в отличие от изображений городского пейзажа или офисного интерьера.

Исследователи изучили эффект от таких видео с природой, как примерно половина эффекта, который дают типичные обезболивающие препараты. По мнению авторов работы, полученные результаты предлагают перспективный потенциал для создания альтернативных стратегий лечения боли.

Субъективные ощущения участников эксперимента подтвердили показатели приборов: ощущение боли действительно было меньше при просмотре природных сцен, говорят испытуемые.

Ведущий автор исследования Макс Штайнингер, аспирант Венского университета, отметил, что об обезболивающем эффекте от просмотра природных ландшафтов было известно давно. Но его исследование подтвердило, что это не эффект плацебо, а действительно физиологическая реакция организма. Другими словами, это не людям кажется, что они испытывают меньше боли, а мозг действительно меньше реагирует на болезненные сигналы.

Доктор Алекс Смолли из Университета Эксетера добавил, что результаты исследования также доказывают важность защиты здоровой и функционирующей природной среды и должны поощрять людей проводить время на природе ради собственного блага.

Напомним, исследование Гарвардского университета доказывает следующее: для того, чтобы долго жить, нужно быть благодарным.

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