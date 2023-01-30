Какие витамины для кожи лица нужны зимой и где их искать

Витамины очень нужны для нашего организма, ведь они жизненно необходимые ресурсы. От них зависит не только эмоциональное здоровье и физическое самочувствие, но внешний вид человека. Зимой организм больше всего страдает дефицитом. Какие витамины для кожи лица нужны в этот период – читайте в материале ТСН.ua.

Какие витамины для кожи лица нужно употреблять в пищу зимой, чтобы быть красивой и здоровой? Ведь именно в этот сезон организм страдает дефицитом питательных веществ, а это сказывается на нашем внешнем виде. Появляются покраснение, сыпь, раздражение.

Молодость кожи – витамин С

Витамин С считается одним из мощнейших природных антиоксидантов. Он помогает нейтрализовать негативное влияние свободных радикалов. Почему именно витамин С нужен нашей коже зимой:

предотвращает повреждение клеток или значительно уменьшает его;

компенсирует отрицательное влияние ультрафиолетового излучения и других факторов;

стимулирует выработку коллагена, делающего кожу более плотной и упругой;

оказывает сильный противовоспалительный эффект.

Дерматология, врач медицины Патрисия Векслер объяснила, что витамин С благодаря своим антиоксидантным свойствам, помогает коже восстанавливаться естественным образом. А еще он активирует фибробласты, которые требуются, чтобы появился новый коллаген.

Где найти витамин С зимой:

все цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны и т.п.;

киви и клубника;

шиповник (можно заваривать чай);

облепиха;

черная смородина;

корень хрена;

квашеная капуста.

Восстановление кожи и борьба с акне – витамин D

Витамины для кожи зимой / Фото: Pexels

Витамин D также играет немаловажную роль во многих процессах в нашем организме, в частности, он отвечает за усвоение кальция. С кожей синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей. Поэтому зимой, когда часто пасмурная погода, человек может столкнуться с его дефицитом. Недостаточное количество витамина D в организме приводит к истощению мышечной и костной масс, нарушению иммунной и нервной систем. А еще это оказывает негативное влияние на кожу, провоцируя ее сухость, появление шелушения и воспалений. Эту нехватку обязательно нужно компенсировать.

Особенно важно обращать на уровень витамина D людям, кожа которых подвержена появлению акне. Ведь именно он ограждает от высыпаний. Последние исследования показали, что прием витамина D вместе с пищей помогает уменьшить симптомы и ускорить лечение акне.

Доктор Элис Лав, работающий дерматологом в Нью-Йорке, отмечает, что витамин D играет важную роль в формировании кожного баланса, а также нормальном функционировании иммунной системы кожи, росте волос, заживлении ран и т.д. Когда его уровень в организме падает, появляется сухость кожи, акне, начинают выпадать волосы.

Где искать витамин D зимой:

больше всего его в молочных продуктах;

добавьте в рацион яичный желток;

не забывайте о рыбьем жире.

Здоровье ногтей и волос.

Биотин часто называют "витамином красоты". Он является одним из витаминов группы В и вырабатывается в кишечнике. Нужен он прежде всего, чтобы превращать белки и жиры в энергию. Также биотин считается строительным материалом для волос и ногтей. По словам дерматологии Патрисии Векслер, благодаря этому витамину поддерживается здоровый энергетический метаболизм. Он обладает противовоспалительными свойствами и участвует в метаболизме аминокислот кератина.

Организм биотин нужен в маленьких количествах. Его недостаток часто появляется из-за диет, заболевания кишечника, беременностью или приемом агрессивных лекарств.

Где найти биотин зимой:

морковь;

миндальные орехи;

рыба;

цельнозерновой хлеб;

шпинат;

сметана;

молочные продукты;

мясо;

яйца;

семена подсолнечника;

соевые бобы.

Против старения кожи и появления морщин – коллаген

Витамины для кожи зимой / Фото: Pexels

Коллаген считается наиболее распространенным белком в нашем организме. Также его называют структурным элементом дермы, ведь он отвечает за эластичность, крепкость костей, кожи, суставов, хрящей, слизистых, ногтей. Человеческий организм сам производит коллаген через фибробласты клеток, однако для этого требуются строительные блоки питания и аминокислоты. Из-за постоянных стрессов, загрязненной окружающей среды, воздействия солнечных лучей, возрастных изменений, чрезмерного потребления сахара уровень коллагена уменьшается.

Чтобы зимой кожа оставалась упругой, эластичной и гладкой, нужно добавить в свой рацион продукты, способствующие синтезу коллагена:

помидор;

болгарский перец;

лосось;

мясо индейки;

батат (сладкий картофель);

семена подсолнечника;

яйца.

Увлажнение кожи изнутри – гиалуроновая кислота

О ней, наверное, слышали уже все. Ведь существует немало косметических средств, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Она помогает увлажнить дерму, а также стимулирует выработку коллагена, обновление клеток, регенерацию тканей, повышает упругость и упругость кожи, укрепляет ее защитные функции. Когда уровень гиалуроновой кислоты в организме падает, появляются морщины, а кожа становится сухой.

В каких продуктах искать гиалуроновую кислоту зимой:

холодец и бульон;

виноград с кожурой;

соевое молоко, творог тофу;

красное вино (обычно в небольших количествах).

Укрепление кожи и борьба с воспалениями — Омега 3

Витамины для кожи зимой / Фото: pixabay.com

Омега 3 называют жирные кислоты, которые человеческий организм сам не производит. Они могут поступать только с едой. Омега 3 считается важной частью липидного слоя кожи. Нужны жирные кислоты, чтобы укрепить барьерную функцию кожи, удерживать внутри влагу и защищать от различных раздражителей. Также Омега 3 помогает сохранять в организме природный коллаген, который необходим для эластичности, бороться с дерматитами, высыпаниями.

Исследованиями было доказано, что Омега 3 необходима, чтобы уменьшить побочные эффекты Изотретиноида – это агрессивный препарат, которым лечат резистентное или тяжелое акне. Где можно найти зимой Омега 3 :

сардины, сельдь, лосось, свежий и консервированный тунец, устрицы, форель, щепа, палтус;

авокадо;

оливки;

семена тыквы;

льняное семя;

орешки;

рапсовое масло;

соя.

Омега 3 (или ненасыщенные жирные кислоты) являются незаменимыми ингредиентами для правильного функционирования организма. Поэтому так важно добавить в свой ежедневный рацион продукты, их содержащие.