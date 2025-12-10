Какие витамины нельзя сочетать: врачи объяснили самые распространенные ошибки

Какие витамины нельзя принимать вместе

Многие из нас ежедневно принимают витамины или отдельные добавки, стремясь укрепить свое здоровье и восполнить дефицит необходимых питательных веществ.

Витамины и минералы — это жизненно важные органические соединения, необходимые для нормального функционирования организма, но их эффективность зависит не только от дозы, но и от того, с чем вы их принимаете. Чтобы получить максимальную пользу от своих добавок и избежать дисбаланса или даже побочных эффектов, важно знать о возможных взаимодействиях.



Магний и кальций

Несмотря на то, что магний и кальций «работают» вместе в организме (магний помогает усваивать кальций), очень важно, чтобы их количество было сбалансировано, пишет Single Care.

Если вы потребляете слишком много кальция, который нужен для крепких костей, это может иметь противоположный эффект и помешать усвоению самого магния.

Ученые предупреждают, что когда кальция становится более чем вдвое больше, чем магния (соотношение выше 2:1), такой дисбаланс может повышать риск возникновения проблем с сердцем, воспалениями и нарушениями обмена веществ в вашем теле.

Железо и кальций

Ряд иностранных исследований показывают, что почти каждый третий взрослый имеет низкий уровень железа. Ваш семейный врач может порекомендовать принимать добавки железа, если вы не получаете достаточно этого витамина из рациона. Однако если вы также принимаете добавки кальция, лучше всего распределить время приема этих витаминов.

Как утверждают ученые, кальций может подавлять усвоение железа, что в свою очередь приводит к его неэффективности.

Как объясняет диетолог Дженна Литт, для достижения наилучших результатов, следует употреблять кальций и железо с интервалом в один-два часа.

Витамин С и В12

Врачи советуют не принимать витамин С и витамин В12 в одно и то же время. Причина в том, что большая доза витамина С может мешать вашему организму правильно усвоить и использовать витамин В12.

Чтобы избежать недостатка В12, специалисты советуют делать перерыв: принимайте витамин С не раньше, чем через два часа после того, как выпили В12.

Витамин С и медь

Для большинства людей нет необходимости принимать добавки с медью, но людям, которые имеют редкие заболевания — целиакия, болезнь Менкеса и тем, кто принимает большое количество цинка, это является необходимостью. Однако если вы принимаете медь и витамин С, такое сочетание витаминов может быть опасным.

Согласно исследованиям, сочетание этих двух добавок может вызвать оксидативный стресс и повреждение почек.

Жирорастворимые и водорастворимые витамины

По словам доктора медицинских наук Вирхилио Санчеса, существуют сочетания витаминов, которых лучше избегать, даже если они не несут прямой опасности. Например, хотя принимать витамин D и витамин B12 одновременно абсолютно безопасно, это все же не является рекомендуемым подходом.

Речь идет о том, что, хотя их совместное употребление безвредно, оно может быть неэффективным с точки зрения максимального усвоения или оптимального воздействия на организм.

Это потому, что витамин D — это жирорастворимый витамин, который лучше усваивается с пищей, тогда как B12 — это водорастворимый витамин, который необходимо принимать натощак. То же самое касается витамина С и витамина D — их следует принимать в разное время.

Так же, водорастворимые витамины (которые не сохраняются в организме), такие как витамин С, витамины группы B, включая тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновую кислоту (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолат/фолиевую кислоту (B9) и кобаламин (B12), требуют воды для усвоения и использования организмом. Лучше всего принимать после приема пищи, запивая стаканом воды.

Можно ли принимать лекарства одновременно с витаминами?

Доктор фармацевтических наук из США Брюс Рак отмечает, что о том, стоит ли вам принимать лекарства одновременно с витаминами, следует обсудить это со своим семейным врачом.

«Некоторые витамины и минералы могут взаимодействовать с лекарствами, особенно с антибиотиками. Прием их вместе может сделать ваши лекарства неэффективными», — отметил специалист.

