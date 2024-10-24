Какие яйца полезнее – перепелиные или куриные: врачи дали однозначный ответ

Врачи рекомендуют употреблять как перепелиные, так и куриные яйца. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений, потребностей и возможностей бюджета. Если нужно более экзотический и более питательный продукт, то подойдут перепелиные яйца. Для приготовления блюд и выпечки идеальными будут куриные яйца. Рассказываем, какие все же яйца самые полезные – перепелиные или куриные.

Какие яйца самые полезные – куриные или перепелиные: ответ врачей

Перепелиные яйца считаются более полезными, и вот почему.

Содержат в пять раз больше фосфора и в семь раз больше железа. Продукт менее аллергенен, чем куриные яйца. Имеют большее содержание витамина В12 и белка. За счет содержания магния перепелиные яйца почти не вызывают аллергии и устойчивы к инфекциям. У перепелиных яиц более плотная скорлупа, поэтому внутрь не попадают бактерии. В составе перепелиных яиц больше полезных полиненасыщенных жирных кислот. Продукт содержит антивирусное вещество – омуцин, в куриных яйцах такого нет. Перепелиные яйца помогают укрепить иммунитет и повысить уровень гемоглобина в крови.

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