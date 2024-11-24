Какое должно быть давление у пожилых людей: об этом стоит знать

Уже после 40 лет, все системы организма замедляют свою работу. С возрастом миокард "устает", сердечная мышца не сокращается так же, как это происходит в молодости. Именно поэтому пульс у пожилых людей замедляется, также замедляется кровоток, поэтому давление крови на сосуды также снижается. Врачи говорят, что это обычный процесс.

Какое нормальное давление для людей пожилого возраста

Если отсутствуют сердечно-сосудистые заболевания, то с возрастом АД снижается. Поэтому низкое давление у пожилых людей – это норма. В возрасте после 65 лет давление должно быть 120/80 мм рт. ст.

Если в результате измерения значение давления – 95/60 мм рт. ст. и ниже, это может быть признаком гипотонии. Такое нарушение обычно сопровождается плохим самочувствием и постоянной слабостью. При низком давлении у пожилых людей может ухудшаться настроение, снижается интерес к жизни, появляется апатия. Если вовремя не обратиться к врачу, состояние может ухудшиться и появятся неврологические расстройства.

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