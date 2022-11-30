Какие препараты можно получить бесплатно в случае лечения в стационаре и амбулаторно

В Минздраве предоставили важную информацию для пациентов.

В Минздраве предоставили перечень препаратов, которые пациенты смогут получить бесплатно.

Прежде всего, это лекарство из Национального перечня, которое медучреждения закупают самостоятельно, отметили в министерстве.

Узнать, входит ли назначенное лекарство в Нацперечень также можно на сайте "Лекарства Контроль".

Также в перечень внесли препараты, централизованно закупаемые национальным агентством "Медицинские закупки Украины".

В частности, это препараты для людей с онко, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом, медикаменты для лечения туберкулеза и т.д.

Информация об остатках лекарств, закупаемых по государственным программам, публикуется на сайте Минздрава.

Во время лечения амбулаторно можно воспользоваться программой "Доступные лекарства".

Напомним, в 2023 году пациенты с диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.

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