Какие препараты можно получить бесплатно в случае лечения в стационаре и амбулаторно

В Минздраве предоставили важную информацию для пациентов.
В Минздраве предоставили перечень препаратов, которые пациенты смогут получить бесплатно.
Прежде всего, это лекарство из Национального перечня, которое медучреждения закупают самостоятельно, отметили в министерстве.
Узнать, входит ли назначенное лекарство в Нацперечень также можно на сайте "Лекарства Контроль".
Также в перечень внесли препараты, централизованно закупаемые национальным агентством "Медицинские закупки Украины".
В частности, это препараты для людей с онко, пациентов с гемофилией, больных детским церебральным параличом, медикаменты для лечения туберкулеза и т.д.
Информация об остатках лекарств, закупаемых по государственным программам, публикуется на сайте Минздрава.
Во время лечения амбулаторно можно воспользоваться программой "Доступные лекарства".
Напомним, в 2023 году пациенты с диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.
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