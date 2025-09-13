Какое лекарство не следует принимать в самолете: важное предупреждение для путешественников

Пассажиры в самолете

Когда речь заходит о путешествиях за границу, многие имеют свои привычки, однако специалисты предупреждают: некоторые препараты лучше не принимать во время полета. Как отмечают эксперты, одна из распространенных практик может скрывать «скрытые угрозы» и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет The Mirror.

Путешественникам следует дважды подумать, прежде чем принимать снотворные средства перед полетом. Фармацевты предупреждают: на высоте 10 километров это может быть очень вредно для вашего здоровья.

Фармацевтка Сима Хатри объяснила: многие путешественники надеются, что таблетки для сна помогут им прилететь отдохнувшими и полными сил. Однако на самом деле лекарство может дать обратный эффект — после такого искусственного сна вы можете чувствовать себя еще более разбитым и уставшим из-за смены часовых поясов.

По словам Харти, когда вы принимаете снотворное, то почти не двигаетесь во время полета. Поэтому может образоваться тромб (сгусток крови) в ногах.

В самолете и так мало влаги, что сгущает кровь, а снотворное еще больше усугубляет эту проблему. Как подчеркивает фармацевтка, такое сочетание очень опасно.

Давление в кабине также увеличивает действие снотворных таблеток. На высоте уровень кислорода ниже, поэтому седативное средство может усилить сонливость, вызвать затмение сведения или привести к проблемам с дыханием.

Кроме снотворных препаратов, пожилым путешественникам, людям с заболеваниями дыхания (такими как астма) также следует избегать и употребления седативных препаратов в самолетах.

«Даже небольшая доза может сильнее повлиять на этих людей на высоте, а в некоторых случаях она может стать опасной», — отметила Сима.

Ранее экспертка предупредила, что неправильная поза для сидения в самолете позу в самолете может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

