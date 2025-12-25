Какое лекарство нельзя употреблять по истечении срока годности

Большинство лекарств все же сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев, а то и лет / © Associated Press

По истечении срока годности большинство лекарств теряют свою эффективность. Кроме того, использование просроченных жизненно важных медикаментов (например, инсулина, нитроглицерина, антигистамина) может быть опасно для здоровья и жизни.

Как узнать срок годности лекарства

Срок годности лекарства, в частности витаминов и пищевых добавок, указывается производителями на упаковках. Также последняя дата, к которой можно использовать медикаментозный препарат, указывается на каждой ампуле, блистерах таблеток и капсул, флаконах, суппозиториях (свечах).

На упаковках лекарственных препаратов обязательно указываются условия хранения. Если их не соблюдать, препарат станет неприменимым для применения значительно раньше указанного срока.

Некоторые препараты не только теряют силу, но и могут быть потенциально опасными, особенно когда речь идет о критических состояниях: