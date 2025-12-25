- Дата публикации
Какое лекарство нельзя употреблять по истечении срока годности
Принимать таблетки по истечении срока годности не рекомендуется из-за риска изменения их физико-химического состава, что может повлиять на его терапевтическое действие.
По истечении срока годности большинство лекарств теряют свою эффективность. Кроме того, использование просроченных жизненно важных медикаментов (например, инсулина, нитроглицерина, антигистамина) может быть опасно для здоровья и жизни.
Как узнать срок годности лекарства
Срок годности лекарства, в частности витаминов и пищевых добавок, указывается производителями на упаковках. Также последняя дата, к которой можно использовать медикаментозный препарат, указывается на каждой ампуле, блистерах таблеток и капсул, флаконах, суппозиториях (свечах).
На упаковках лекарственных препаратов обязательно указываются условия хранения. Если их не соблюдать, препарат станет неприменимым для применения значительно раньше указанного срока.
Некоторые препараты не только теряют силу, но и могут быть потенциально опасными, особенно когда речь идет о критических состояниях:
инсулин и другие гормональные лекарства, критичные для контроля сахарного диабета;
нитроглицерин — может разлагаться и не выполнять свою функцию при стенокардии
эпинефрин (EpiPen) — при тяжелых аллергических реакциях снижение его действия может оказаться фатальным.
вакцины и другие биопрепараты — очень чувствительны к хранению
глазные капли — возникает риск бактериального загрязнения и инфекции, поскольку стерильность теряется
жидкие антибиотики — могут терять активность
сиропы и растворы — быстрее утрачивают действие из-за деградации активных веществ
Какие риски для здоровья
Употребление просроченного лекарства может повлечь за собой кучу нежелательных последствий. В частности, использование просроченных пилюль, растворов и витаминов может вызвать отравление, острые аллергические реакции и даже осложнения болезней, против которых они должны лечить. Если вы захотели нанести просроченную мазь на пораженный участок, это может повлечь за собой аллергическую реакцию, раздражение кожи, а иногда и химический ожог. Также нельзя использовать просроченные капли для глаз или средства для контактных линз. Дело в том, что они содержат консерванты, которые предотвращают развитие бактерий в данной среде и соответственно со временем эти консерванты теряют свои свойства. Отдельное внимание следует уделить антибиотикам.
