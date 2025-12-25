ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
298
Время на прочтение
2 мин

Какое лекарство нельзя употреблять по истечении срока годности

Принимать таблетки по истечении срока годности не рекомендуется из-за риска изменения их физико-химического состава, что может повлиять на его терапевтическое действие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Большинство лекарств все же сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев, а то и лет

Большинство лекарств все же сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев, а то и лет / © Associated Press

По истечении срока годности большинство лекарств теряют свою эффективность. Кроме того, использование просроченных жизненно важных медикаментов (например, инсулина, нитроглицерина, антигистамина) может быть опасно для здоровья и жизни.

Как узнать срок годности лекарства

Срок годности лекарства, в частности витаминов и пищевых добавок, указывается производителями на упаковках. Также последняя дата, к которой можно использовать медикаментозный препарат, указывается на каждой ампуле, блистерах таблеток и капсул, флаконах, суппозиториях (свечах).

На упаковках лекарственных препаратов обязательно указываются условия хранения. Если их не соблюдать, препарат станет неприменимым для применения значительно раньше указанного срока.

Некоторые препараты не только теряют силу, но и могут быть потенциально опасными, особенно когда речь идет о критических состояниях:

  • инсулин и другие гормональные лекарства, критичные для контроля сахарного диабета;

  • нитроглицерин — может разлагаться и не выполнять свою функцию при стенокардии

  • эпинефрин (EpiPen) — при тяжелых аллергических реакциях снижение его действия может оказаться фатальным.

  • вакцины и другие биопрепараты — очень чувствительны к хранению

  • глазные капли — возникает риск бактериального загрязнения и инфекции, поскольку стерильность теряется

  • жидкие антибиотики — могут терять активность

  • сиропы и растворы — быстрее утрачивают действие из-за деградации активных веществ

    Какие риски для здоровья

    Употребление просроченного лекарства может повлечь за собой кучу нежелательных последствий. В частности, использование просроченных пилюль, растворов и витаминов может вызвать отравление, острые аллергические реакции и даже осложнения болезней, против которых они должны лечить. Если вы захотели нанести просроченную мазь на пораженный участок, это может повлечь за собой аллергическую реакцию, раздражение кожи, а иногда и химический ожог. Также нельзя использовать просроченные капли для глаз или средства для контактных линз. Дело в том, что они содержат консерванты, которые предотвращают развитие бактерий в данной среде и соответственно со временем эти консерванты теряют свои свойства. Отдельное внимание следует уделить антибиотикам.

    Раньше мы писали, какие лекарства никогда нельзя смешивать с кофе. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie