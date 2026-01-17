Какое масло считают самым полезным: ответ экспертов вас удивит

Масло / © www.freepik.com/free-photo

Оливковое масло первого отжима остается самым полезным выбором для ежедневного приготовления пищи — к такому выводу пришли эксперты по питанию, которых опросили относительно влияния различных масел на здоровье.

Об этом сообщило издание Express.

Выбор кулинарного масла для многих давно превратился в сложную задачу: полки супермаркетов заполнены десятками вариантов — от подсолнечного и рапсового до кокосового и авокадо. Впрочем, специалисты отмечают: не все жиры одинаково полезны, а способ обработки масла имеет не меньшее значение, чем его происхождение.

Почему именно extra virgin

По словам экспертов, оливковое масло первого отжима (extra virgin olive oil, EVOO) стабильно возглавляет рейтинг самых полезных. Оно не проходит химическую рафинацию, получается механическим холодным отжимом и сохраняет природные биоактивные соединения — в частности полифенолы и витамин Е.

EVOO содержит большую долю мононенасыщенных жиров, которые связаны с поддержанием здоровья сердца, мозга и кишечника, а также с лучшей чувствительностью к инсулину. Кроме того, антиоксиданты в ее составе помогают уменьшать окислительный стресс и воспаление, ассоциирующиеся с хроническими заболеваниями.

Диетолог Эрин Вильон отмечает: несмотря на распространенный миф, EVOO подходит не только для салатов. Она стабильна во время приготовления большинства повседневных блюд и сохраняет свои ценные свойства благодаря холодному отжиму.

Ее слова подтверждает диетолог Ализа Мароги, которая отмечает: раньше EVOO ошибочно считали «токсичным» при нагревании, но наука это опровергла. Это масло можно смело использовать для пассерования, запекания и жарки на сковороде.

Хотя точка дымления EVOO ниже, чем у некоторых рафинированных масел (в среднем 190-200 °C), антиоксиданты в его составе частично защищают жир от окисления при нагревании. Эксперты советуют не превышать температуру около 200 °C, что вполне соответствует домашней кулинарии.

Сертифицированный сомелье по оливковому маслу Мазен Ассаф объясняет: качественное EVOO — это по сути свежевыжатый фруктовый сок, ведь оливки — это фрукты, а их холодный отжим сохраняет природные питательные вещества.

Также важно обращать внимание на происхождение и тип производства. Эксперты отмечают: самое полезное масло — это продукция первого отжима, из раннего урожая, холодного прессования и одного происхождения.

Когда лучше выбрать масло авокадо

Для приготовления пищи на высокой температуре — в частности интенсивной жарки или гриля — диетологи советуют рассмотреть масло авокадо. Оно имеет подобный оливковому жировой профиль, богато мононенасыщенными жирами и, в рафинированном виде, выдерживает значительно более высокие температуры без активного окисления.

Дополнительным преимуществом является относительно нейтральный вкус и содержание лютеина — антиоксиданта, полезного для зрения.

Каких масел стоит избегать

Большинство экспертов советуют ограничить потребление:

кокосового, пальмового, смальца, топленого масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина;

рафинированных масел из семян (подсолнечное, кукурузное, соевое, рапсовое), которые часто проходят термическую и химическую обработку и содержат избыток омега-6 жиров.

По словам экспертов, частое использование таких масел может способствовать воспалительным процессам и окислению жиров, особенно во время жарки.

Ранее мы сообщали, что оливковое масло является природным источником полезных витаминов и минералов. Но последние исследования показали, что его лучше исключить из рациона некоторых людей.