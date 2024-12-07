Какое молоко можно добавлять в кофе во время похудения

Если вы худеете, то наверняка знаете, что наименее калорийным кофейным напитком есть чистое эспрессо. Но ведь так хочется время от времени порадовать себя кремовым и нежным латте или капучино без вреда для фигуры и здоровья.

Диетологи рассказали, какое молоко следует добавлять в кофе вместо коровьего.

В отличие от коровьего молока альтернативные виды молока обычно имеют растительное происхождение. Они напоминают молоко, за исключением того, что состоят из растительных белков, таких как орехи, семена, зерна, бобовые и даже овощи. Такое молоко – отличный способ снизить количество калорий и жиров в рационе.

Среди популярных видов растительного молока: соевое молоко, овсяное молоко, кокосовое молоко, конопляное молоко и миндальное молоко.

На рынке представлено так много растительного молока, поэтому, возможно, сложно определить, какое из них лучше подходит для вас.

Миндальное молоко

Миндальное молоко производится из миндаля и является одним из лучших вариантов для тех, кто пытается похудеть, поскольку чаще всего - это самый низкокалорийный вариант.

Соевое молоко

Кроме миндального молока, отличным немолочным вариантом для диетического питания является соевое молоко. Включение несладкого соевого молока в ваш рацион может дать ряд преимуществ, особенно для людей, стремящихся эффективно контролировать свой вес. Кроме того, оно богато белком, который способствует насыщению.

Несладкое соевое молоко содержит примерно 7 г белка на чашку, что может помочь справиться с голодом, потенциально способствуя снижению веса. Именно белок помогает ощущать сытость в течение более длительного периода времени, снижая вероятность переедания или употребления высококалорийных продуктов. Поддерживая ощущение сытости, соевое молоко может способствовать созданию дефицита калорий, необходимого для снижения веса.

Кунжутное молоко

Молоко из кунжута содержит кальций, магний и железо, необходимые для нормальной работы вашего организма. Магний, в частности, участвует в регулировании уровня сахара в крови, что в свою очередь поможет вам избежать переедания в течение дня. Кунжутное молоко низкокалорийное: всего 60-70 ккал на стакан напитка. Для сравнения - цельное коровье молоко обычно содержит 150 ккал на стакан.

Худший вариант молока для похудения – это обезжиренное цельное молоко. Такое молоко содержит большое количество сахара, жиров и калорий, что может оказать отрицательное влияние на уровень сахара в крови, вес и количество потребляемых калорий.

Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

Кроме того, в мире набирает популярность диета SIRT, позволяющая быстро сбросить вес. Больше об этом читайте в новости.

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