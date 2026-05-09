Какое молоко самое полезное для здоровья: эксперты назвали главного лидера

Пастеризованное коровье молоко остается самым полезным видом молока среди большого количества растительных альтернатив. Именно его диетологи называют одним из самых питательных напитков для поддержания здоровья костей, мышц и сердца.



Несмотря на популярность овсяного, миндального, кокосового или соевого молока, эксперты по питанию считают, что пастеризованное коровье молоко до сих пор имеет лучший набор питательных веществ.

По словам диетолога Эми Рид, для людей, которые хорошо переносят молочные продукты, именно пастеризованное коровье молоко является лучшим выбором. Другой эксперт, Эми Дэвис, отмечает, что этот продукт содержит большое количество необходимых организму питательных веществ.

Один стакан молока объемом около 240 мл обеспечивает организм 8 граммами высококачественного белка, а также 13 важными витаминами и минералами.

Эксперты объясняют, что кальций, фосфор и витамин D в составе молока помогают поддерживать прочность костей и зубов. Регулярное потребление молочных продуктов также связывают со снижением риска потери костной массы, остеопороза и остеопении в старшем возрасте.

Отдельно диетологи обращают внимание на содержание йода. Это минерал, который важен для работы щитовидной железы, обмена веществ, а также развития мозга и костей плода во время беременности. По словам специалистов, одна порция молочных продуктов может обеспечить около 60% суточной потребности организма в йоде. В большинстве растительных видов молока этого питательного вещества нет, если продукт дополнительно не обогащен.

Диетологи также называют молоко хорошим источником белка для поддержания мышечной массы. В его составе есть все девять незаменимых аминокислот, которые нужны организму для синтеза мышечного белка. Кроме того, молоко содержит казеин и сывороточный белок. Именно эти белки, по словам экспертов, особенно полезны для восстановления мышц после физических нагрузок и тренировок.

Специалисты отмечают, что кальций в составе молока может влиять на процессы расщепления жиров и снижать их усвоение организмом. Также белки и жиры в молоке обеспечивают более длительное ощущение сытости. По словам диетологов, именно поэтому молочные продукты могут помогать контролировать аппетит.

Некоторые исследования также показывают, что умеренное потребление цельного молока может быть связано с более низкой массой тела и меньшим индексом массы тела у взрослых.

В составе молока содержатся калий, кальций и магний, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Калий помогает регулировать артериальное давление, балансируя уровень натрия в организме. Магний участвует в работе сердечной мышцы, а кальций важен для нормального сокращения мышц.

В то же время эксперты обращают внимание, что современные исследования уже не связывают цельное молоко с таким негативным влиянием на сердце, как считалось ранее.

Диетологи объясняют, что основная разница между цельным и обезжиренным молоком заключается в содержании жира и калорий. В то же время количество белка, кальция, калия и витамина D в них практически одинаковое. По словам экспертов, выбор зависит прежде всего от вкусовых предпочтений человека и его рациона.

В рекомендациях Министерства сельского хозяйства США взрослым советуют потреблять примерно три порции молочных продуктов в день. Одной порцией молока считается один стакан. К молочным продуктам также относятся творог, йогурт и кефир.

Для людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные продукты или тех, кто придерживается веганского питания, диетологи советуют обратить внимание на обогащенное соевое молоко. Эксперты отмечают, что именно соевое молоко больше всего приближено к коровьему по содержанию белка и набору аминокислот.

