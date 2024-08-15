Какое мясо самое полезное для здоровья – свинина или говядина

Врачи рекомендуют сначала убедиться, что продукт не будет наносить никакого вреда организму, а уже тогда лакомиться вкуснятиной.

Свинина и говядина – два самых популярных вида мяса, которые часто присутствуют на нашем столе. Они обладают своими уникальными вкусовыми свойствами, питательной ценностью и пользой для здоровья. Рассказываем, какое мясо самое полезное – свинина или говядина, какой может быть вред от чрезмерного употребления продукта.

Какая питательная ценность свинины и говядины

Свинина. Этот вид мяса имеет мощное содержание белка, который крайне необходим для роста и восстановления наших мышц. Хотя свинину считают достаточно жирной, однако, кроме жиров, она содержит много полезных веществ. Мясо богато витаминами группы В, играющими ключевую роль в усвоении углеводов. Также продукт содержит фосфор, цинк и селен, которые оказывают положительное влияние на работу кишечника, мозга и нервной системы. Врачи рекомендуют есть свинину всем, кто хочет улучшить память и аналитические способности. Да, по сравнению с говядиной, свинина содержит больше жира, но можно выбирать для приготовления вырезку и филейную часть, где его практически нет.

Этот вид мяса имеет мощное содержание белка, который крайне необходим для роста и восстановления наших мышц. Хотя свинину считают достаточно жирной, однако, кроме жиров, она содержит много полезных веществ. Мясо богато витаминами группы В, играющими ключевую роль в усвоении углеводов. Также продукт содержит фосфор, цинк и селен, которые оказывают положительное влияние на работу кишечника, мозга и нервной системы. Врачи рекомендуют есть свинину всем, кто хочет улучшить память и аналитические способности. Да, по сравнению с говядиной, свинина содержит больше жира, но можно выбирать для приготовления вырезку и филейную часть, где его практически нет. Говядина. Это самый популярный вид мяса во всем мире, содержащий незаменимые аминокислотные соединения, крайне полезные для нашего здоровья. 200 г говядины могут заменить литр молока, ведь продукт содержит цинк, железо, витамины группы В, Е, Н и РР. Говядина может снизить уровень "плохого" холестерина в крови, предотвратить развитие анемии, укрепить сосуды и наладить работу сердца. Лучшей частью говядины считается вырезка.

Какое мясо более полезно – свинина или говядина

Специалисты объясняют, что все будет зависеть от состояния здоровья человека, употребляющего мясо, способа приготовления продукта, поэтому однозначного ответа не дают. К примеру, свинина может отрицательно повлиять на здоровье, если употреблять слишком жирные части мяса. Медики рекомендуют выбирать вырезку — там будет меньше жира. И готовить свинину лучше всего путем запекания или на пару — тогда от нее будет больше пользы.

Говядина — более диетична, поэтому ее употребление практически не оказывает негативного влияния на здоровье. Специалисты рекомендуют готовить ее на гриле, пару или в духовке и кушать вместе с овощами.

Какая суточная норма мяса, кому нельзя есть

Врачи рекомендуют употреблять один грамм мяса на килограмм массы тела. То есть, если ваш вес составляет 60 килограммов, то вы должны кушать в день не более 60 граммов мяса. Лучшим для употребления будет тушеное, вареное или запеченное мясо.

Медики рекомендуют воздержаться от употребления мяса тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, желчного пузыря и кишечника. Особо следует быть осторожными с говядиной и свининой людям, имеющим проблемы с сердцем, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

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