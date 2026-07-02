Какое мясо вредит кишечнику: диетологи назвали самый плохой вариант

Кишечник / © Credits

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Переработанное мясо может наносить больше вреда здоровью кишечника, чем кажется. Диетологи советуют не отказываться от мяса полностью, а вместо этого чаще выбирать свежие продукты и сокращать потребление колбас, паштетов и хот-догов.

Об этом сообщило издание Nok Lapja.

Специалисты отмечают, что именно регулярные пищевые привычки оказывают наибольшее влияние на состояние пищеварительной системы. Одним из продуктов, потребление которых рекомендуется ограничить, является переработанное мясо — колбасы, сосиски, паштеты и другие мясные продукты длительного хранения.

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По словам экспертов, такие продукты обычно содержат большое количество соли, насыщенных жиров, консервантов и других пищевых добавок. Чрезмерное употребление такой пищи может негативно сказываться на кишечном микробиоме — совокупности полезных бактерий, играющих важную роль в пищеварении и работе иммунной системы.

Следует быть особенно осторожными с паштетами. У некоторых людей они могут вызывать вздутие живота и дискомфорт, а исследования связывают частое употребление большого количества переработанного мяса с изменениями в составе кишечной микрофлоры и повышенным риском развития ряда хронических заболеваний.

В то же время полностью отказываться от мяса не нужно. Диетологи рекомендуют чаще выбирать свежее куриное или индюшиное филе, рыбу, а также регулярно включать в рацион растительные источники белка — фасоль, нут и чечевицу. Они содержат клетчатку, которая поддерживает здоровый баланс кишечной микрофлоры.

При покупке готовых продуктов эксперты также советуют обращать внимание на состав: чем короче список ингредиентов, тем менее обработанным, как правило, является продукт.

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Кроме того, специалисты отмечают, что бекон также относится к категории переработанного мяса, поэтому не является более полезной альтернативой. Если же полностью отказаться от мясной нарезки сложно, они рекомендуют готовить домашнюю ветчину из куриной грудки.

Напомним, что защитить клетки от воздействия свободных радикалов могут обычные продукты, которые легко найти в магазине. Эксперты рассказали, что стоит есть, чтобы получать больше антиоксидантов.

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