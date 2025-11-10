ТСН в социальных сетях

Какое растительное масло самое лучшее, а какое самое худшее для здоровья сердца: ученые дали ответ

Результаты последних исследований объясняют, почему важно выбирать правильные жиры для своего ежедневного рациона.

Какое растительное масло хорошо влияет на сердце

Какое растительное масло хорошо влияет на сердце / © www.freepik.com/free-photo

Растительное масло — незаменимый продукт в питании, но не все знают, что от его выбора зависит состояние сердца и сосудов. Некоторые виды жиров поддерживают уровень «хорошего» холестерина и предотвращают атеросклероз, другие же, наоборот, провоцируют повышение давления, ожирение и сердечные заболевания. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какое именно растительное масло является самым полезным для сердца, а какое лучше исключить из рациона.

Какие виды растительного масла лучше всего для поддержания здоровья сердца

  1. Оливковое масло холодного отжима. Доказано, что регулярное употребление оливкового масла extra virgin снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30–35%. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами омега-9, которые уменьшают уровень «плохого» холестерина (LDL) и повышают «хороший» (HDL). Кроме того, антиоксиданты — полифенолы, содержащиеся в оливковом масле — защищают сосуды от воспаления и старения.

  2. Льняное масло. Это настоящий чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот, которые поддерживают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов. Ученые советуют добавлять льняное масло в салаты или смузи, не нагревая его, ведь при высоких температурах оно теряет свои лечебные свойства.

  3. Рапсовое масло. Обладает оптимальным соотношением омега-3, омега-6 и омега-9 кислот. Исследования показывают, что замена сливочного масла рапсовым маслом снижает уровень холестерина уже через несколько недель. Оно также устойчиво к термообработке, потому подходит и для жарки.

Какие виды масла вредны для здоровья сердца и сосудов

  1. Пальмовое масло. Хотя его часто используют в приготовлении различных продуктов питания, оно содержит слишком много насыщенных жиров, способствующих образованию бляшек в сосудах. Регулярное потребление пальмового масла увеличивает риск инфаркта и инсульта.

  2. Кукурузное и подсолнечное рафинированное масло. Несмотря на популярность, они содержат избыток омега-6 кислот, которые в больших количествах вызывают воспалительные процессы в организме. Особенно онивредны, если их перегревать — при жарке образуются токсичные соединения, которые вредят сердцу и печени.

