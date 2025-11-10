- Дата публикации
Категория
Здоровье
Какое растительное масло самое лучшее, а какое самое худшее для здоровья сердца: ученые дали ответ
Результаты последних исследований объясняют, почему важно выбирать правильные жиры для своего ежедневного рациона.
Растительное масло — незаменимый продукт в питании, но не все знают, что от его выбора зависит состояние сердца и сосудов. Некоторые виды жиров поддерживают уровень «хорошего» холестерина и предотвращают атеросклероз, другие же, наоборот, провоцируют повышение давления, ожирение и сердечные заболевания. Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какое именно растительное масло является самым полезным для сердца, а какое лучше исключить из рациона.
Какие виды растительного масла лучше всего для поддержания здоровья сердца
Оливковое масло холодного отжима. Доказано, что регулярное употребление оливкового масла extra virgin снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30–35%. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами омега-9, которые уменьшают уровень «плохого» холестерина (LDL) и повышают «хороший» (HDL). Кроме того, антиоксиданты — полифенолы, содержащиеся в оливковом масле — защищают сосуды от воспаления и старения.
Льняное масло. Это настоящий чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот, которые поддерживают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов. Ученые советуют добавлять льняное масло в салаты или смузи, не нагревая его, ведь при высоких температурах оно теряет свои лечебные свойства.
Рапсовое масло. Обладает оптимальным соотношением омега-3, омега-6 и омега-9 кислот. Исследования показывают, что замена сливочного масла рапсовым маслом снижает уровень холестерина уже через несколько недель. Оно также устойчиво к термообработке, потому подходит и для жарки.
Какие виды масла вредны для здоровья сердца и сосудов
Пальмовое масло. Хотя его часто используют в приготовлении различных продуктов питания, оно содержит слишком много насыщенных жиров, способствующих образованию бляшек в сосудах. Регулярное потребление пальмового масла увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Кукурузное и подсолнечное рафинированное масло. Несмотря на популярность, они содержат избыток омега-6 кислот, которые в больших количествах вызывают воспалительные процессы в организме. Особенно онивредны, если их перегревать — при жарке образуются токсичные соединения, которые вредят сердцу и печени.