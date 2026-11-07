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Какое забытое растение на самом деле возвращает крепкий сон и покой
Мелисса лекарственная обладает доказанными успокаивающими свойствами и мягко помогает при нарушении сна, снижая уровень стресса и тревожности.
Мелиссу почти всегда можно найти в составе вечерних травяных чаев. Это одно из природных соединений, привлекшее наибольшее внимание научному сообществу благодаря потенциальной пользе для нервной системы. Ботанически — это многолетняя трава глухокропивых, родственница мяты.
Об этом пишет Vogue.
Сегодня ее продолжают использовать в чаях, настойках, эфирных маслах и диетических добавках, а ее применение признают международные фармакопеи — британские, европейские и иранские.
Ценность мелиссы объясняется разнообразием полезных соединений в ее экстракте. Первая среди них — розмариновая кислота: антиоксидантный полифенол, которого в экстракте больше всего, поэтому именно она стала главным биомаркером стандартизации и контроля качества растительного сырья в фитотерапии. Вместе с ней работают другие фенольные соединения и флавоноиды: кофейная кислота, лютеолин, кверцетин и апигенин, известные противовоспалительными, нейропротекторными и антиоксидантными свойствами. В составе экстракта есть также тритерпены с антимикробным действием — урсоловая и олеаноловая кислоты — и другие растительные метаболиты.
Именно взаимодействие этих веществ дало исследователям основания говорить о ряде эффектов. Самый очевидный и подтвержденный — регуляция нервной системы, из которой и происходят успокаивающие свойства растения.
Розмариновая кислота усиливает активность GABA — нейромедиатора, который тормозит нервную систему: она угнетает его трансаминирование, то есть замедляет расщепление, и уровень GABA в мозге остается выше.
Именно поэтому мелисса ценится как естественный помощник для расслабления и сна: более эффективная GABA-эргическая активность помогает уменьшить нейронную гиперактивность, связанную с тревожностью и стрессом. А это, в свою очередь, улучшает психологическое состояние и настроение.
Ранее сообщалось, что вишневый сок повышает мелатонин и улучшает отдых. Больше об этом читайте в новости.