Какой бывает головная боль и что ее вызывает: топ самых распространенных типов

Головная боль / © Фото из открытых источников

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Время от времени все испытывают головную боль, которая может варьироваться по силе и сопутствующим симптомам. В некоторых случаях состояние может возникать самостоятельно или указывать на отрицательные явления в организме.

Об этом пишет IFLScience.

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Ученые установили настолько видов головных болей, что для того, чтобы разобраться с каждой их разновидностью.

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Головные боли напряжения

Эта разновидность головной боли часто считается самой распространенной. Она отличается тупой болью, похожей на давление, которое чувствуется так, будто голову обвязали чем-то тугой.

Ученые точно не установили причину этого типа боли, поскольку она может возникать при различных обстоятельствах, таких как стресс, сильное сжатие челюсти или даже удержание головы в одном положении в течение длительного времени.

Мигрень

Несмотря на то, что мигрень классифицируется как первичная головная боль, она не обязательно должна ее включать.

Многие могут переживать состояние мигрени и без этого симптома. Наличие головной боли может быть достаточно интенсивным и включать пульсирующие ощущения с одной стороны головы. Неприятные симптомы при этом могут занять несколько часов подряд.

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В то же время ученые установили потенциальные триггеры мигрени, в частности, изменения погоды, рациона и нехватку сна. Однако ученым до сих пор не удалось понять, как они влияют на физиологию человека — вызывают изменения в кровеносных сосудах мозга и баланс нейромедиаторов — молекул, благодаря которым осуществляется передача электрического импульса от нервных клеток.

Кластерная головная боль

По сравнению с другими типами головных болей, кластерный встречается значительно реже. Он характеризуется внезапной и сильной болью с одной стороны головы. Часто он возникает вокруг глаза и иногда сопровождается отеком или опущением век.

Подобно головным болям напряжения и мигрени, ученые точно не знают, что вызывает кластерную боль. Считается, что он связан с высвобождением нейромедиаторов и нейропептидов молекул, большинство из которых обеспечивают передачу нервных импульсов.

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев головные боли не вызывают беспокойства.

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Однако за помощью к квалифицированному специалисту следует обратиться, если неприятные ощущения возникают внезапно и интенсивно усиливаются. Ученые называют такие случаи громоподобной головной болью.

Это состояние иногда сопровождается тошнотой, рвотой и изменением психического состояния.

Громовидная головная боль может быть признаком опасных для жизни процессов в мозге, таких как разрыв кровеносного сосуда, образование тромбов или инфекции.

Ранее сообщалось, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.

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