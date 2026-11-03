Какой чай полезнее для сердца и сосудов: ученые обнаружили неожиданный нюанс

Чай / © Фото из открытых источников

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Регулярное употребление чая может быть связано с более низким риском развития заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Однако масштабное исследование показало, что значение имеют сорт напитка, его крепость и даже температура. При этом одна из привычек была связана с повышенным риском заболеваний.

Об этом сообщило издание Science Daily.

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Учёные проанализировали данные 485 934 взрослых жителей Китая, за состоянием здоровья которых наблюдали в течение примерно девяти лет. За этот период исследователи зафиксировали 14 863 случая сосудистых заболеваний.

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В частности, учёные изучали сердечно-сосудистые заболевания, нарушения кровообращения головного мозга, заболевания периферических артерий, а также легочно-сердечную болезнь, при которой проблемы с лёгкими или их сосудами создают дополнительную нагрузку на сердце.

Все эти заболевания по-разному влияют на организм, однако связаны с нарушениями кровообращения, необходимого для снабжения органов и тканей кислородом и питательными веществами.

Сравнив состояние здоровья участников с их привычками в отношении употребления чая, исследователи установили, что регулярное употребление этого напитка было связано со снижением риска сосудистых заболеваний на 11%.

В то же время значение имело и количество выпитого чая. Среди людей, употреблявших его не реже одного раза в неделю, самый низкий оцененный риск наблюдался при потреблении примерно шести–восьми чашек в день.

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Однако ученые предостерегают от вывода, что увеличение количества чая обязательно защищает от болезней. Исследование было наблюдательным, поэтому позволяет установить лишь связь между определенными привычками и состоянием здоровья, а не доказать непосредственное влияние напитка.

Черный или зеленый чай: с каким из них связан более низкий риск заболеваний

Одним из интересных результатов исследования стало различие между черным и зеленым чаем.

Выяснилось, что употребление черного чая имеет более устойчивую связь со снижением риска сосудистых заболеваний, чем употребление зеленого чая.

Оба вида чая изготавливают из листьев одного растения — Camellia sinensis. Однако способы его обработки различаются. В частности, чёрный чай обычно подвергается интенсивному окислению, в результате чего изменяется химический состав листьев. В то же время при производстве зелёного чая этот процесс ограничивают.

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Чай также содержит природные растительные соединения — полифенолы, которые привлекают внимание ученых благодаря своим антиоксидантным свойствам и потенциальному влиянию на работу кровеносных сосудов.

Антиоксиданты могут способствовать ограничению определённых видов повреждений клеток, вызванных реактивными молекулами. Однако исследователи не установили, именно ли полифенолы объясняют обнаруженную разницу между чёрным и зелёным чаем.

Помимо сорта, ученые обратили внимание на крепость напитка. Наименьший риск сосудистых заболеваний наблюдался среди участников, предпочитавших чай умеренной крепости.

Почему слишком горячий чай может быть опасен

Еще одним неожиданным результатом стала связь между температурой напитка и риском сосудистых заболеваний.

Несмотря на то, что регулярное употребление чая в целом было связано с более низким риском таких заболеваний, среди людей, которые пили очень горячий, или «жгучий», чай, наблюдался повышенный риск сосудистых заболеваний.

Очень горячие напитки могут подвергать ткани ротовой полости и пищеварительного тракта воздействию высоких температур. Однако в рамках данного исследования учёные не выявили биологического механизма, который мог бы объяснить связь между употреблением горячего чая и риском сосудистых заболеваний.

Кроме того, ученые не определили конкретную температуру, при которой напиток может представлять опасность.

Поэтому полученные результаты не доказывают, что именно употребление очень горячего чая напрямую вызывает сосудистые заболевания. В то же время они свидетельствуют о необходимости более подробно изучить связь между температурой напитков и здоровьем сосудов.

Как употребление чая связано с физической активностью и курением

Особое внимание исследователи уделили тому, как употребление чая сочетается с другими повседневными привычками, в частности с курением и физической активностью.

Анализ показал, что самый низкий риск сосудистых заболеваний наблюдался у людей, которые регулярно пили чай, не курили и вели активный образ жизни.

Авторы исследования отмечают, что сочетание этих трех факторов было связано с наименьшим риском сосудистых заболеваний.

Физическая активность поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению кровообращения и помогает регулировать артериальное давление. В то же время отказ от курения снижает воздействие вредных веществ, способных повреждать кровеносные сосуды.

Таким образом, исследователи подчеркивают важность общего образа жизни, а не только употребления отдельных продуктов или напитков.

Результаты показывают, что регулярное употребление чая может быть одной из привычек, связанных с более низким риском сосудистых заболеваний. Однако для подтверждения его непосредственного защитного воздействия необходимы дополнительные исследования.

Полученные данные также показывают, что при оценке связи между употреблением чая и здоровьем сосудов следует учитывать не только частоту его употребления, но и сорт, крепость, количество и температуру напитка.

Напомним, что при тошноте или изжоге даже привычные напитки могут вызывать дискомфорт. Эксперты рассказали, что лучше пить при расстройстве желудка, а от чего стоит отказаться.

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