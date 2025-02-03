Какой фрукт может погубить зрение: его тоже не стоит есть тем, у кого повышен сахар

Это манго. Врачи уверяют, что регулярное и чрезмерное употребление этого фрукта может быть опасно как для зрения, так и для общего здоровья, вот почему.

Медики объяснили, что манго имеет мощную долю каротиноидов и фруктозы, именно эти вещества, если их употреблять в избытке, становятся причиной нарушения процесса обмена веществ в организме. Избыток каротиноидов приводит к каротинемии – состоянию, из-за которого кожа и белок глаз приобретают оранжевый цвет. А значит, печень не способна справиться с такой нагрузкой, поэтому нарушается способность органа выводить токсины из организма.

К тому же, как отмечают диетологи, манго провоцирует стремительное повышение сахара в крови, поскольку имеет высокий гликемический индекс. А резкие перепады сахара могут негативно влиять на сосуды сетчатки глаза, особенно у людей, подверженных диабету.

Офтальмологи советуют употреблять этот фрукт не часто, а диетологи рекомендуют вообще от него отказаться, чтобы избежать проблем не только со зрением, но и со скачками сахара в крови. Медики также отмечают, что сохранить здоровье глаз помогут продукты с высоким содержанием витаминов A, C и E, а также омега-3.

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