Какой фрукт считается эликсиром для счастья: снимает тревогу и поднимает настроение

Это киви, его еще называют "китайским крыжовником", он содержит кучу полезных микроэлементов. Ученые из Новой Зеландии доказали, что киви имеет неоценимую пользу для налаживания работы нервной системы. Этот фрукт снимает напряжение, стресс и тревогу, повышая уровень счастья. Что не удивительно, потому что киви содержит витамины группы В и антиоксиданты, которые вместе налаживают работу центральной нервной системы без успокоительных препаратов. Результаты своего исследования ученые изложили на портале New York Post.

Какая польза киви для психического здоровья: исследование ученых

Ученые, исследуя пользу киви для здоровья человека, обнаружили, что фрукт помогает людям преодолеть тревогу и стресс и стать счастливее. Это связано с тем, что киви содержит витамин С, который кроме повышения иммунитета способен улучшать настроение и жизненный тонус.

В исследовании приняло участие более 150 человек. В течение 4 недель участникам эксперимента давали добавки с витамином С или по два киви. Затем ученые собрали аналитические данные о качестве сна, эмоциональном состоянии и общем самочувствии испытуемых. Ученые выяснили, что принимавшие витамин С и те, кто ел киви, имели уменьшение тревоги, улучшение настроения и поднятие жизненного тонуса. К тому же, испытуемые чувствовали себя гораздо счастливее, чем до проведения эксперимента.

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