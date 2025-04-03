Какой хлеб лучше покупать: врачи назвали шесть самых полезных сортов

Рассказываем, какой хлеб считается самым лучшим. На какие свойства следует обращать внимание при выборе продукта и какими преимуществами обладает каждый вид.

Цельнозерновой хлеб. Он стоит на первом месте в списке, и вот почему. Цельные зерна сохраняют все полезные свойства даже после термической обработки. Поэтому этот вид хлеба имеет значительную долю клетчатки, витаминов, минералов и растительных соединений. Клетчатка помогает снижать уровень холестерина и замедляет усвоение углеводов. Поэтому после употребления цельнозернового хлеба нет скачков сахара в крови. К тому же, продукт положительно влияет на пищеварение и служит питательной средой для полезных бактерий кишечника, укрепляя его здоровье.

Мультизерновой хлеб. Этот хлеб содержит разные виды зерна, среди которых могут быть как цельные, так и рафинированные. В составе продукта могут быть овес, просо, амарант, ячмень, рожь, киноа, кукуруза, гречка и цельная пшеница. Еще производители могут добавлять семена тыквы, льна, чиа и подсолнечника. Этот богатый состав обеспечивает мощное содержание клетчатки, сложных углеводов, качественного белка и ненасыщенных жиров. Продукт также является источником многих витаминов и минералов, включая витамины группы B.

Хлеб из пророщенных злаков. Такой продукт производится из пророщенного зерна. Пророщенный хлеб легче всего усваивается организмом, поэтому его следует употреблять всем, у кого есть проблемы с ЖКТ.

Хлеб на закваске производится путем природного брожения смеси муки и воды. В процессе брожения участвуют кисломолочные бактерии, хотя большинство из них погибают во время термической обработки. Однако готовый хлеб содержит много клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника, питая полезные бактерии. Этот продукт содержит витамины группы B, укрепляющие иммунитет и нервную систему, а также очень важные минералы — магний, железо и цинк.

Овсяный хлеб. Это разновидность цельнозернового хлеба, в который добавляются овсяные хлопья или овсяная мука. Овес обогащает продукт растворимой клетчаткой, помогающей регулировать уровень сахара в крови и снижает уровень «плохого» холестерина.