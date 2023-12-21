Какой хлеб нужно обязательно есть: помогает похудеть, спасает от отеков и укрепляет кости

Полнеют не от хлеба, а от его неправильного употребления – такой вывод сделали врачи. Однако те, кто соблюдает диету, стараются не есть его вообще. Хотя этого делать не стоит. Чтобы употребление хлеба не сказалось на вашей фигуре, просто не смешивайте его с жирными блюдами и ешьте не больше 120 граммов в день. А еще есть несколько видов хлеба, крайне полезного для здоровья, поэтому врачи рекомендуют есть его ежедневно. Рассказываем, какие виды хлеба наиболее полезны и как его правильно выбрать.

Как выбрать полезный для здоровья хлеб

Если выбрать правильный сорт хлеба, то это даже поможет избавиться от лишних килограммов. Например, есть такая хлебная диета, на которой худеют с помощью диетических бутербродов с лососем или отварным мясом птицы. Один такой снек имеет всего до 100 калорий, а съесть их можно до семи штук в день.

При выборе хлеба следует ориентироваться на следующие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара. Лучше выбирать хлеб, выпеченный из цельного зерна или отрубной. Ибо в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витамины группы В, Е, железо, цинк и селен. Он полезен как общему здоровью организма, так и не будет вредить вашей фигуре.

Какой хлеб самый полезный для здоровья: 4 вида

Ржаной хлеб самый диетический, он содержит втрое больше клетчатки, чем белоснежный, и имеет всего 165 калорий. Этот продукт хорошо усваивается организмом благодаря высокому содержанию клетчатки. Также он имеет особую аминокислоту – лизин, которая играет важную роль в построении клеток кожи, мышц и способствует эластичности сосудов.

самый диетический, он содержит втрое больше клетчатки, чем белоснежный, и имеет всего 165 калорий. Этот продукт хорошо усваивается организмом благодаря высокому содержанию клетчатки. Также он имеет особую аминокислоту – лизин, которая играет важную роль в построении клеток кожи, мышц и способствует эластичности сосудов. Мультизерновой хлеб. Такой хлеб выпекается из смеси муки высшего сорта и семян, содержит только 250 калорий. Диетологи советуют есть этот хлеб на завтрак и перекусы.

Такой хлеб выпекается из смеси муки высшего сорта и семян, содержит только 250 калорий. Диетологи советуют есть этот хлеб на завтрак и перекусы. Овсяный хлеб. Так как его выпекают из овсяной муки, здесь овсянка тоже не теряет своих полезных свойств. Такой хлеб способствует похудению, снимает отеки, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и оказывает положительное влияние на кишечник. Овсяный хлеб включает в себя муку, где есть медь, которая необходима для насыщения кислородом организма и улучшения работы сердца. Такой вид хлеба содержит всего 260 калорий.

Так как его выпекают из овсяной муки, здесь овсянка тоже не теряет своих полезных свойств. Такой хлеб способствует похудению, снимает отеки, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и оказывает положительное влияние на кишечник. Овсяный хлеб включает в себя муку, где есть медь, которая необходима для насыщения кислородом организма и улучшения работы сердца. Такой вид хлеба содержит всего 260 калорий. Отрубной хлеб. Такой продукт особенно положительно влияет на здоровье за счет содержания отрубей. Которые являются наружной оболочкой зерна, богатого полезными микроэлементами и витаминами группы В. Отруби способны уменьшать калорийность хлеба, поэтому прекрасно регулируют процессы пищеварения, помогая очистить организм от шлаков, лишней воды и «плохого» холестерина. В отрубном хлебе содержится всего 227 калорий.

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