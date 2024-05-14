Какой хлеб самый полезный: что нужно знать перед тем, как его есть

Этот хлеб имеет не очень хорошую репутацию у диетологов, однако он является отличным источником полезных веществ.
Речь идет о цельнозерновом хлебе, который имеет семь полезных свойств для нашего организма, как пишет Eat This, Not That.
Какая польза цельнозернового хлеба для организма человека
- Полноценный источник клетчатки. Два ломтика такого хлеба способны обеспечить половину суточной нормы клетчатки для нашего организма. Растительная клетчатка улучшает пищеварение, разгоняет метаболизм, способна укреплять сердце и сосуды, также предотвращает онкологические заболевания.
- Длительное чувство сытости. Цельнозерновой хлеб содержит все составляющие зерна пшеницы – отруби, зародыши и эндосперм. Эти элементы способны наытить организм на более продолжительный период времени за счет содержания большого количества растительных волокон. В то время, как очищенное зерно в процессе обработки теряет все полезные свойства, содержащие эти элементы, поэтому белый хлеб практически не имеет пользы.
- Способствует похудению. Если регулярно употреблять цельнозерновой хлеб, можно контролировать свой вес. Так как продукт содержит углеводы, которые перевариваются медленнее, поэтому нет тяги к пище в течение нескольких часов.
- Снижается уровень холестерина. Ученые провели исследование, в ходе которого участники в течение 12 недель ежедневно ели по четыре ломтика цельнозернового хлеба. Что привело к снижению уровня "плохого" холестерина и повышению гемоглобина у всех участников испытуемой группы.
- Нормализуется уровень сахара в крови. Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновом продукте, замедляет выброс сахара в кровь во время усвоения пищи. Во время проведения нескольких исследований, американские ученые обнаружили, что участники, которые ели цельнозерновой хлеб, имели на 29% меньше рисков развития диабета II типа, чем те, кто его не ел.
- Снижается риск рака. Регулярное употребление белого хлеба провоцирует появление в организме свободных радикалов, являющихся причиной рака. Большинство исследований на тему употребления цельнозернового хлеба показало, что те, кто регулярно ест такой продукт, меньше подвержены появлению рака толстой кишки, желудка, молочных желез и пищевода.
- Улучшаются процессы пищеварения. Цельнозерновой хлеб является полноценным источником растительной клетчатки, которая медленно усваивается организмом, поэтому продукт обладает пребиотическим свойством. В процессе ферментации волокон хлеба, запускаемого кишечными бактериями, производятся жирные кислоты, которые крайне важны для здоровья желудка и кишечника.
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