Какой известный витамин провоцирует появление тромбоза: об этом мало кто знает

В наибольшей группе риска находятся люди, обладающие густой кровью, им не стоит есть некоторых продуктов.

Это витамин К, который очень полезен для нашего организма, в частности, для должной работы сердца и сосудов. Он отвечает за свертываемость крови, поэтому помогает остановить кровотечения. Но его переизбыток может привести к образованию тромбов. Поэтому людям, находящимся в группе риска, нельзя принимать витамин К и ограничить потребление некоторых видов продуктов.

Какие продукты содержат больше всего витамина К

Витамин К образуется в организме работой положительной микрофлоры кишечника. Также он поступает в организм вместе с едой. Больше всего этого витамина содержится в белокочанной капусте, печени, яйцах, свинине, щавеле, тыкве и петрушке. Также он есть в томатах, картофеле, моркови, свекле, рыбе, авокадо, молочных продуктах и укропе.

Витамин К очень полезен для сосудов, остроты зрения и свертывания крови. Но его избыток опасен для людей, склонных к тромбозу. Поэтому потребление этих продуктов лучше ограничить тем, кто имеет густую кровь.

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