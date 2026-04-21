Какой кофе полезнее — с кофеином или без: ученые сделали революционное открытие

Различные виды кофе имеют свое особое влияние на организм человека / © unsplash.com

Реклама

Ирландские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе существенно улучшает настроение и снижает уровень тревожности благодаря благоприятному воздействию на микрофлору кишечника. В то же время, исследователи доказали, что даже напиток без кофеина обладает мощными полезными свойствами — эффективно стимулирует человеческую память и обучаемость.

О результатах масштабного исследования связи между кофе, пищеварением и ментальным здоровьем пишет The Independent.

Связь между кишечником и эмоциями

Ученые из исследовательского центра APC Microbiome Ireland при Университетском колледже Корка провели уникальный эксперимент с участием 62 человек. Половина из них выпивала от трех до пяти чашек кофе в день, а другая половина вообще не употребляла этот напиток.

Реклама

После двухнедельного полного отказа от кофе участникам снова начали его давать вслепую (одним — обычный, другим — без кофеина). Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что в обеих группах значительно снизился уровень стресса, депрессии и импульсивности.

Анализы подтвердили, что кофе положительно изменяет метаболиты в кишечнике и увеличивает количество полезных бактерий, которые помогают уничтожать вредные микробы и стимулируют положительные эмоции.

Обычный кофе против напитка без кофеина

Исследователи обнаружили интересную закономерность: разные виды напитка по-разному влияют на организм. Так, улучшение памяти и обучаемости наблюдалось исключительно у тех участников, которые пили кофе без кофеина. Ученые предполагают, что эти когнитивные преимущества обеспечивают другие соединения, в частности, полифенолы.

Зато традиционный кофе с кофеином оказался более эффективным для снижения тревожности, повышения бдительности и концентрации внимания. Кроме того, она связана с более низким риском воспалительных процессов в организме.

Реклама

В общем, регулярное, но умеренное потребление кофе также снижает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Больше, чем просто напиток

Комментируя результаты исследования, главный научный сотрудник центра профессор Джон Крайан отметил, что механизмы воздействия кофе на связь между пищеварением и мозгом по-прежнему оставались непонятными. Однако теперь доказано, что напиток способен изменять поведение кишечных микробов.

Ученый подчеркнул, что кофе является сложным диетическим фактором, взаимодействующим с нашим метаболизмом и эмоциональным благополучием. По его мнению, учитывая рост интереса людей к здоровью кишечника, кофе (как с кофеином, так и без) можно смело использовать как важный элемент сбалансированного и здорового питания.

Напомним, существует несколько мифов о кофе, в которые мы до сих пор верим. Но результаты исследований показывают, что любимый напиток большинства людей не обезвоживает организм, не останавливает рост и не является эффективным средством для отрезвления. Кофе также не гарантирует похудение и не вызывает опасную зависимость.