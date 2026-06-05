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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
397
Время на прочтение
2 мин

Какой овощ самый полезный и его нужно есть всем — настоящая витаминная бомба

Кресс-салат — это не только полезное дополнение к блюдам, но и настоящий суперфуд, наполненный витаминами и питательными веществами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кресс-салат – настоящая витаминная бомба

Кресс-салат – настоящая витаминная бомба / © Associated Press

Эксперты составили таблицу овощей с высокой питательной ценностью на планете, один из которых получил наибольшие баллы. Им стал кресс-салат. Этот вид листовой зелени — не просто дополнение к салату, а это настоящий питательный бастион.

Об этом пишет издание Express.

Кресс-салат — настоящий кулинарный хамелеон. Прекрасен в сыром виде в салатах или выпечке с заварным кремом, он также прекрасно подходит для блюд с яйцами или как ароматизатор в практически любом блюде или соусе. Для разнообразия можно отведать его тушеным, жареным, добавить к супу или сытному зимнему рагу.

Он не только универсален в использовании, но и богат питательными веществами.

Питательная ценность

В 100 граммах кресс-салата содержится поразительное количество питательных веществ. Он имеет высокое содержание калия, клетчатки, белка, кальция, железа, тиамина, рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, цинка и витаминов A, B6, B12, C, D, E и K. Для сравнения, кресс-салат содержит больше витамина C, чем апельсин или лимон.

Польза для здоровья кресс-салата

Кресс-салат имеет значительную пользу для здоровья. Известный своими детоксикационными свойствами, он действует как мочегонное и антиоксидантное средство, а также оказывает очищающее действие. Небольшого пучка кресс-салата (около 80-100 граммов) достаточно, чтобы считаться одной порцией овощей, и в то же время добавить всего 21 калорию в ваш рацион.

Раньше мы писали о пользе самой красивой капусты — больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
397
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