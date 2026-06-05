- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 397
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой овощ самый полезный и его нужно есть всем — настоящая витаминная бомба
Кресс-салат — это не только полезное дополнение к блюдам, но и настоящий суперфуд, наполненный витаминами и питательными веществами.
Эксперты составили таблицу овощей с высокой питательной ценностью на планете, один из которых получил наибольшие баллы. Им стал кресс-салат. Этот вид листовой зелени — не просто дополнение к салату, а это настоящий питательный бастион.
Об этом пишет издание Express.
Кресс-салат — настоящий кулинарный хамелеон. Прекрасен в сыром виде в салатах или выпечке с заварным кремом, он также прекрасно подходит для блюд с яйцами или как ароматизатор в практически любом блюде или соусе. Для разнообразия можно отведать его тушеным, жареным, добавить к супу или сытному зимнему рагу.
Он не только универсален в использовании, но и богат питательными веществами.
Питательная ценность
В 100 граммах кресс-салата содержится поразительное количество питательных веществ. Он имеет высокое содержание калия, клетчатки, белка, кальция, железа, тиамина, рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, цинка и витаминов A, B6, B12, C, D, E и K. Для сравнения, кресс-салат содержит больше витамина C, чем апельсин или лимон.
Польза для здоровья кресс-салата
Кресс-салат имеет значительную пользу для здоровья. Известный своими детоксикационными свойствами, он действует как мочегонное и антиоксидантное средство, а также оказывает очищающее действие. Небольшого пучка кресс-салата (около 80-100 граммов) достаточно, чтобы считаться одной порцией овощей, и в то же время добавить всего 21 калорию в ваш рацион.
Раньше мы писали о пользе самой красивой капусты — больше об этом читайте в новости.