Магний в миндале улучшает артериальное давление в крови / © Pixabay

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Повышенный сахар в крови влияет на общее самочувствие и если не принимать никаких мер, то можно спровоцировать серьезные осложнения. Людям с диабетом и которые имеют склонность к заболеванию рекомендуют пересмотреть свой рацион ти добавить к нему один продукт.

Быстро снизить уровень сахара в крови можно с помощью миндаля.

Употреблять орех следует и тем, у кого наблюдается избыточный вес. Этот фактор подчеркивает необходимость ранней оптимизации уровня вещества для предотвращения резистентности к инсулину и впоследствии диабета 2 типа.

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Кстати, этот вид ореха богат витаминами А, С, Е, группы В, а также кальцием, калием, марганцем, цинком, железом, а также ценными аминокислотами.

Однако, кроме подбора продуктов питания, нужно поддерживать нормальный водный баланс в организме, поэтому также следует следить за качеством употребляемой воды. Глюкоза, содержащаяся в крови, чувствительна к уровню гидратации в организме. Недостаток воды способствует повышению концентрации сахара в крови, так как почки теряют способность эффективно отфильтровывать и удалять лишнее количество сахара.

Ранее мы подробно писали, что такое сахарный диабет. Больше об этом читайте в новости.