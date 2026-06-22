Какой продукт стоит добавить в рацион, чтобы медленнее стареть и сохранять ясность ума

Употребление оливкового масла каждый день / © Pexels

Реклама

С возрастом качество жиров в рационе приобретает решающее значение для сердечно-сосудистой системы, метаболизма и когнитивных функций. Поэтому во взрослом возрасте стоит тщательнее относиться к продуктам, которые мы потребляем. В частности, ежедневное употребление оливкового масла первого отжима (extra virgin) может обеспечить надежную профилактику возрастных изменений в организме.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Три ложки оливкового масла в день могут быть полезны для сердца

Ведущие специалисты в области здравоохранения и нутрициологии отмечают, что регулярное включение в диету оливкового масла именно первого отжима может помочь вам предотвратить болезни сердца и замедлить старение организма.

Реклама

По данным профильных исследований оливковое масло является основой средиземноморского рациона благодаря уникальному набору биоактивных компонентов. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантными полифенолами, которые защищают клетки от оксидативного стресса и улучшают эластичность сосудов.

В частности, ежедневное умеренное потребление оливкового масла extra virgin обеспечивает баланс липидного профиля крови: снижает уровень «плохого» холестерина — липопротеидов низкой плотности, а также удерживает в крови «хороший» холестерин — липопротеиды высокой плотности.

Помимо кардиопротекторного эффекта растительные жиры высокого качества критически важны для центральной нервной системы. Человеческий мозг в значительной степени состоит из жировой ткани, поэтому диета, обогащенная полифенолами оливкового масла, помогает сохранять когнитивные функции, высокую умственную активность в пожилом возрасте.

Оптимальной суточной нормой специалисты называют около трех столовых ложек растительного масла extra virgin.

Реклама

Нутрициологи советуют не пить масло отдельно, а добавлять его в готовые блюда — салаты, тушеные овощи или к цельнозерновому хлебу. Однако не стоит употреблять в пищу только оливковое масло из полезных жиров.

Обратите внимание на орехи, рыбу, авокадо, семена чиа, яйца, оливки, греческий йогурт, тофу, арахисовую пасту, кисломолочный сыр. Что-то из этих продуктов должно быть в вашем рационе постоянно.

Кроме оливкового масла, добавлять в блюда можно также льняное, рапсовое и тыквенное.

Лучше всего заменять в рационе насыщенные животные жиры полезными растительными аналогами.

Реклама

Чтобы получать больше полезных веществ из масла, нужно отдавать предпочтение именно категории наименьшей степени обработки — extra virgin. Хранить такое оливковое масло нужно также правильно — в защищенном от света и тепла месте, не возле плиты или духовки.

Максимально эффективное потребление оливкового масла работает в комплексе с регулярной физической активностью, качественным сном и отказом от вредных привычек.

Какое масло является самым полезным для сердца и сосудов

Напомним, что среди большого разнообразия растительных масел оливковое масло первого холодного отжима лидирует по балансу вкуса и пользы.

Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров и природных антиоксидантов она эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, нормализует давление, защищает сердце от оксидативного стресса и поддерживает эластичность сосудов.

Реклама

Популярность этого масла в кулинарии обусловлена его гармоничным вкусом с фруктовыми нотками и легкой горчинкой, что свидетельствует о высокой концентрации полифенолов. Она является универсальным основанием для соусов, прекрасно подходит к салатам, овощам, рыбе и закускам.

Хотя другие масла — например, льняное, грецкого ореха или тыквенное, — также имеют высокую ценность для здоровья.

Новости партнеров