Какой секрет японского долголетия: суперпродукт, дающий долгую жизнь

Каждому известно, что японцы славятся своим долголетием. Ученые высчитали, что средняя продолжительность жизни японцев составляет 85 лет. Ученые на протяжении нескольких десятилетий изучали это чудо и пришли к выводу, что этому способствуют пищевые привычки. Рассказываем, какой продукт нужно есть, чтобы долго жить, со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что едят японцы, чтобы долго жить

«Япония – это страна-лидер по продолжительности жизни населения. Прогнозируемо, что родившиеся в 2023 году японцы будут жить в среднем 85 лет. Этот результат является третьим в мире», – говорит диетолог.

Врач убеждает, что благодаря традиционной местной кухне и образу жизни японцы живут долго, сохраняя отличное состояние своего здоровья до глубокой старости. Это связано с тем, что японская еда содержит ряд уникальных веществ, среди них и наттокиназа. Это природный фермент натто – японского блюда на основе соевых. Этот фермент производится в результате брожения натто под влиянием пробиотической бактерии Bacillus subtilis.

Польза натто проявляется в том, что у японцев почти нет хронических заболеваний, из-за чего увеличивается продолжительность жизни. Исследования показали, что у тех, кто употребляет соевые бобы в натто, меньший риск заболевания сердца.

Врач отмечает, что этот продукт богат на белок, витамины и минералы, но значительно мощнее его фермент — наттокиназа.

«В Восточной Азии эти бобы, обладающие выразительным вкусом и ароматом, ели на протяжении тысячелетий. Они являются единственным источником наттокиназы. Также этот фермент можно приобрести в аптеке в виде диетической добавки, она будет столь же эффективна», — отмечает врач.

Чем полезен фермент наттокиназа из соевых бобов

Снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Фермент наттокиназа обладает способностью растворять тромбы и поддерживает здоровье кровеносных сосудов. Таким образом, улучшая кровоток и снижая риск сердечных заболеваний. Наттокиназа регулирует АД и уменьшает нагрузку на сердце.

Фермент наттокиназа обладает способностью растворять тромбы и поддерживает здоровье кровеносных сосудов. Таким образом, улучшая кровоток и снижая риск сердечных заболеваний. Наттокиназа регулирует АД и уменьшает нагрузку на сердце. Улучшает здоровье носовых пазух. Фермент способен предотвратить заболевание синуситом. Это воспаление пазух носа, вызванное аллергией, бактериями, грибками или астмой. Иногда эта болезнь нуждается в хирургическом вмешательстве, чтобы очистить носовые проходы. А наттокиназа разжижает слизь, не дает образовываться полипам, вызывающим непроходимость воздуха. Также фермент способен помогать в лечении респираторных заболеваний, бронхита и заболевания легких.

Фермент способен предотвратить заболевание синуситом. Это воспаление пазух носа, вызванное аллергией, бактериями, грибками или астмой. Иногда эта болезнь нуждается в хирургическом вмешательстве, чтобы очистить носовые проходы. А наттокиназа разжижает слизь, не дает образовываться полипам, вызывающим непроходимость воздуха. Также фермент способен помогать в лечении респираторных заболеваний, бронхита и заболевания легких. Положительно влияет на работу пищеварительной системы. Наттокиназа балансирует микрофлору кишечника и усиливает иммунитет организма. Уменьшает риски заболевания диабетом, раком, ожирением и сердечно-сосудистой системы. Фермент разгоняет метаболизм, уменьшает жировые отложения, тем самым нивелируя риск ожирения.

Кому нельзя употреблять наттокиназу

Этот фермент достаточно безопасен, но его мощный эффект может повлечь за собой нежелательные последствия в организме людей с некоторыми заболеваниями.

Несовместимость с лекарствами. Прием наттокиназы и лекарств может вызвать кровотечение, потому что фермент растворяет тромбы. Поэтому его нельзя употреблять людям, принимающим лекарство для разжижения крови. Наттокиназа также снижает давление, поэтому больным гипотонией перед ее употреблением следует проконсультироваться со своим врачом.

Прием наттокиназы и лекарств может вызвать кровотечение, потому что фермент растворяет тромбы. Поэтому его нельзя употреблять людям, принимающим лекарство для разжижения крови. Наттокиназа также снижает давление, поэтому больным гипотонией перед ее употреблением следует проконсультироваться со своим врачом. Тромбоз глубоких вен. Наттокиназу не следует использовать для лечения без предварительных рекомендаций врача. Поскольку фермент может вызвать тромбоз глубоких вен, он имеет способность слишком быстро «освобождать» тромбы, что приведет к осложнениям.

Наттокиназу не следует использовать для лечения без предварительных рекомендаций врача. Поскольку фермент может вызвать тромбоз глубоких вен, он имеет способность слишком быстро «освобождать» тромбы, что приведет к осложнениям. Беременность. На сегодняшний день нет достаточно доказательств для того, чтобы считать наттокиназу полностью безопасной для женщин, имеющих беременность или кормящих грудью.

На сегодняшний день нет достаточно доказательств для того, чтобы считать наттокиназу полностью безопасной для женщин, имеющих беременность или кормящих грудью. Дозировка. Медики не дают четких рекомендаций по применению наттокиназы. Но исследования показывают, что для ее полезного воздействия на организм достаточно 100-200 мг в день.

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