Какой симптом говорит о том, что больше нельзя есть сладости: объяснение врачей

Кому нельзя есть сладости / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, как понять, что вам лучше не злоупотреблять сладостями.

Какие симптомы указывают на то, что нельзя есть сладкого

Один из самых главных симптомов, на который стоит обратить внимание — это постоянное влечение к сладкому, даже после еды. Вместо насыщения человек может испытывать желание съесть что-нибудь сладкое.

Врачи-эндокринологи отмечают, что безудержное влечение к сладкостям может свидетельствовать о нарушении обмена веществ, скачках уровня сахара в крови и начале инсулинорезистентности, который является предвестником заболевания диабетом II типа.

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Сопутствующими симптомами также могут быть:

резкие перепады настроения;

хроническая усталость;

головные боли;

сыпь на коже;

стремительный набор лишнего веса, особенно в области живота.

При наличии таких симптомов врачи рекомендуют временно исключить сахар из рациона, увеличить потребление продуктов, содержащих белок и клетчатку. А также следует немедленно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.

Эндокринологи отмечают, что потребление сладостей в умеренном количестве не вредит здоровью. Однако зависимость от вкусностей — это тревожный сигнал, который не стоит игнорировать.