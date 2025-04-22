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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Какой симптом говорит о том, что больше нельзя есть сладости: объяснение врачей

Медики предупреждают: чрезмерное употребление сладкого может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако организм часто сам подает сигналы, когда пора остановиться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кому нельзя есть сладости

Кому нельзя есть сладости / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как понять, что вам лучше не злоупотреблять сладостями.

Какие симптомы указывают на то, что нельзя есть сладкого

Один из самых главных симптомов, на который стоит обратить внимание — это постоянное влечение к сладкому, даже после еды. Вместо насыщения человек может испытывать желание съесть что-нибудь сладкое.

Врачи-эндокринологи отмечают, что безудержное влечение к сладкостям может свидетельствовать о нарушении обмена веществ, скачках уровня сахара в крови и начале инсулинорезистентности, который является предвестником заболевания диабетом II типа.

Сопутствующими симптомами также могут быть:

  • резкие перепады настроения;

  • хроническая усталость;

  • головные боли;

  • сыпь на коже;

  • стремительный набор лишнего веса, особенно в области живота.

При наличии таких симптомов врачи рекомендуют временно исключить сахар из рациона, увеличить потребление продуктов, содержащих белок и клетчатку. А также следует немедленно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.

Эндокринологи отмечают, что потребление сладостей в умеренном количестве не вредит здоровью. Однако зависимость от вкусностей — это тревожный сигнал, который не стоит игнорировать.

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Дата публикации
Количество просмотров
204
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